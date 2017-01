Acusan boicot en foro de migrantes Marcela Espino

Integrantes de la organización Parlamento Indígena convocaron a cerca de 30 representantes de clubes de migrantes para hacer un posicionamiento acerca de la toma de protesta de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y su postura hacia los mexicanos.



Rubén Jauregui, secretario general de la asociación en el estado, expuso que las autoridades no han valorado el problema que puede ocurrir de cumplirse el proceso de deportación con el que se amenazó.



Además de la falta de inversiones en el país y de fuentes de empleo que serían necesarios para los zacatecanos que pueden regresar a la entidad.



El representante de la asociación dijo que la idea era promover en este foro propuestas en conjunto con las autoridades; sin embargo, sólo se tuvo el respaldo del municipio.



De igual manera, personas quiénes integran clubes de paisanos les notificaron que se les avisó que no seguirían con el plan del foro y por eso no se presentaron.



También se invitó a representantes de la Organización de la Naciones Unidas para acudir y pese a que habían confirmado su asistencia, tampoco llegaron.



Jauregui dijo que están en condiciones de organizar nuevamente la actividad a fin de que se presenten los invitados.



