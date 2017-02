Adeuda Villanueva más de la mitad de su presupuesto anual Silvia Vanegas

Señaló que se debe el 60% del presupuesto anual: “Sin embargo no es para sentarnos a llorar ni lamentarlo; sabíamos que íbamos a recibir un municipio endeudado” y agregó que ya inició las gestiones para lograr recursos y comenzar a pagar las deudas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



Explicó que los diputados lograron etiquetar recursos para el municipio con los que se dará realizará obra pública, se invertirán 9 millones de pesos a domos en escuelas y 8 millones más para la carretera que va de Zapoqui a El Salitre y un puente, y 4 millones más para pavimentar calles.



Consideró que, aunque estas acciones son mínimas, “ya se están realizando más gestiones para electrificaciones, agua, drenaje, pavimentaciones, entre otras obras, que de forma conjunta se programan con el Plan de Desarrollo Estatal”.



Detalló que la deuda con el IMSS era de 6 millones de pesos pero que “se realizó un convenio para que se descuente de forma directa de las participaciones y, con un recurso federal que se logró obtener, se finalizará esa deuda”.



En lo que corresponde a CFE el adeudo es por casi 6 millones de pesos, ya que el municipio no tenía un convenio para que se descontara directamente de las participaciones por lo que buscan negociar “el pago del adeudo que dejó el anterior gobierno”.





