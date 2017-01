Adeudan los municipios 160 millones al IMSS Karla Padilla

En este sentido dijo que el diálogo con los alcaldes y las autoridades estatales ha estado abierto para consensar una medida que no afecte las finanzas de la municipios ni la funcionalidad de las unidades de medicina familiar.



Por tal motivo en próximas días se reunirá con Jorge Miranda Castro, secretario de Finanzas y Claudia Anaya, diputada federal, para buscar primero la firma de un convenio de incorporación con el que se buscará evitar que las cabeceras municipales se endeuden nuevamente.



De igual forma podrá establecerse un convenio de parcialidades que permitiría resarcir el adeudo en 44 mensualidades con la oportunidad de condonar hasta en 90 por ciento de multas y recargos.



Zertuche indicó que está problemática corresponde a adeudos anteriores, por lo que en la actualidad todos los municipios están al corriente en el pago de sus contribuciones.



En otro tema, el delegado informó que al día, en Zacatecas se expide un estimado de 10 mil recetas para los más de 600 mil ciudadanos afiliados al IMSS, por lo que aseguró que la estrategia integral de atención está cumpliendo los resultados esperados por la dirección general.



El abasto de medicamentos se encuentra en el 98 por ciento, a lo que Zertuche Romero agregó que colaboran con el Gobierno del Estado para conseguir algunas de las claves faltantes mientras que en Instituto financiará el resto.



Aunque no detalló cuáles medicamentos no se están surtiendo, comentó que no es muy significativo ya que cuentan con otras formulas que pueden aportar algunos de sus efectos.



