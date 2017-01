Admiten amparo contra el gasolinazo Susana Rodríguez

notasimagen@gmail.com ZACATECAS.- El Juzgado Segundo de Distrito del Estado admitió el viernes la demanda de amparo colectivo 27/2017 contra el gasolinas presentada el pasado 11 de enero y que originalmente fue respaldado por 91 firmas, dijo en rueda de prensa, Miguel Zamora Barrón, uno de los promotores del amparo.Fue esto lo que motivó a los promotores para ampliar los días en los que estarán recibiendo firmas, de lunes a miércoles, en Avenida Rayón 312."Creamos ya un precedente pero no es suficiente, no estamos satisfechos, porque ahí viene lo mero bueno es que se otorgue el amparo y protección de la justicia federal para todos los quejosos y a todos los mexicanos", manifestó Zamora.

