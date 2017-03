Admiten que Odebrecht dio dinero a campaña de Santos AP

"Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar", declaró Santos en un video en el que pidió investigar el escándalo.



Roberto Prieto, su exjefe de campaña, dijo el martes a Blu Radio que la constructora brasileña había pagado unos 400.000 dólares a un vendedor para que imprimiera dos millones de afiches de campaña. Sin embargo, aseguró que Santos no tenía conocimiento de las irregularidades.



"No autoricé ni tuve conocimiento de estas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña", afirmó Santos en su cuenta de Twitter.



"Yo ordené los afiches y me dijeron que (el dinero) salió de Odebrecht. Les envié la factura", dijo Prieto a Blu Radio. "La irregularidad es evidente".



En Colombia es ilegal que empresas contribuyan a las campañas presidenciales y la noticia le cayó al gobierno como una bomba. En los dos últimos meses varios testimonios han apuntado a que Santos aprovechó los sobornos de Odebrecht para financiar su campaña de 2010 y la carrera por la reelección en 2014.



La semana pasada una firma de encuestas que trabajó para la reelección de Santos afirmó haber recibido un millón de dólares de la compañía brasileña y el mismo Prieto fue acusado de haber recibido fondos irregulares por un senador encarcelado por sus vínculos con Odebrecht.



La corrupción preocupa cada vez más a los colombianos de cara a los comicios de 2018 en los que se elegirá al sucesor del galardonado con el Nobel de la Paz, quien se encuentra en su nivel mínimo de popularidad con apenas 24% de aprobación. Muchos han empezado a comparar estas irregularidades con el conocido como "Proceso 8000" de 1994, cuando el cartel de Cali financió la campaña del presidente Ernesto Samper (1994-1998).



"Esta violación de las normas de la campaña no supone ni puede suponer que se deriven hechos de corrupción en mi gobierno", sostuvo Santos.



Odebrecht ha estado en el ojo de un escándalo internacional desde que admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado 800 millones de dólares en sobornos en varios países de Latinoamérica.



