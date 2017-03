Adrián González amenaza con no volver al Clásico Mundial AP

Compartir: Liga Compartir: (Mexsport) "Quieren ser como la Copa Mundial (de fútbol), pero ni siquiera se le acercan a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas", afirmó el primera base de los Dodgers de Los Ángeles el miércoles.

México venció a Venezuela por 11-9 el domingo en Guadalajara, con lo que ambos equipos quedaron empatados con Italia por el segundo puesto del Grupo D detrás de Puerto Rico (3-0). La cuenta de Twitter del Clásico Mundial informó inicialmente que México e Italia disputarían el lunes el juego de desempate. Pero la comisión técnica del torneo determinó que el criterio de desempate —carreras permitidas por inning— implicaba que Italia avanzó con un promedio de 1.05 y Venezuela con 1.105. México quedó fuera con 1.117.



La Federación Mexicana de Béisbol objetó que el noveno inning del partido del domingo debía tomarse en cuenta como un inning parcial. Pero en un juego previo, Italia anotó cinco carreras sin que México sacara un solo out.



Tras participar en todas las cuatro ediciones del Clásico, González aseveró que no volverá a participar en el torneo.



Explicó que el gerente de la selección mexicana llamó siete veces a los dos responsables del Clásico en México, y enviaron varios mensajes de texto y correos electrónicos horas antes del partido del domingo, para consultarles lo que México tenía que alcanzar matemáticamente para avanzar. González aseguró que los representantes del Clásico nunca respondieron. "Fue durante el juego cuando los dieron a conocer en la transmisión, se aparecen en la cueva y ahí les digo: 'nada más necesitamos ganar por dos''', relató González. "Cuando teníamos corredores en primera y segunda, sin outs en el octavo o noveno, en cualquiera, no tocamos al creer que estábamos arriba por dos.... Ganamos el juego y luego lo cambiaron".

González mencionó que habló con Kim Ng, la vicepresidenta ejecutiva de operaciones de béisbol de MLB, y se le explicó que el comité técnico del torneo no es responsable por la información difundida en Twitter por el Clásico y MLB. "¡Representas a MLB! ¿Cómo que no eres responsable?", contó González sobre la respuesta que le dio.

Su compañero de los Dodgers Joc Pederson apareció en medio del enjambre de reporteros que entrevistaba a González y comentó: ¿Increíble, ¿no? ¿Qué clase de reglas son esas? "¡México! ¡México! ¡Mexico!", se puso a corear Pederson.



