Adriana Barraza pronostica un año deportivo muy positivo Yair Villalpando

Compartir: Liga Compartir: “Me siento muy bien, me siento muy descansada mentalmente, siento que estoy en mi mejor forma", externó Adriana. (Archivo) Adriana Barraza Castañeda se encuentra lista para iniciar la actividad en este 2017 cuando el próximo 3 de febrero asista al chequeo de marcas de la Federación Mexicana de Triatlón. “Me siento muy bien, me siento muy descansada mentalmente, siento que estoy en mi mejor forma física desde hace tres o cuatro años, creo que hubo un proceso que me costó tiempo saltar desde que llegué de España, pero creo que este año me va a ir muy bien”. La triatleta informó que este año es de muchas competencias por lo que ya tiene planeado participar en la medida de lo posible en el circuito nacional y al mismo tiempo tratar de meterse a todas las fechas internacionales que la Selección Nacional de la especialidad tenga programadas “Tratar de no dejar de competir en un rango de dos o tres semanas para poder empezar bien mi ciclo olímpico en el 2018”, explicó Barraza Castañeda. “Hace mucho tiempo que no veía yo esta Adriana, desde que era juvenil, estoy muy positiva al respecto y muy emocionada”. De igual forma explicó que el 3 de febrero será definirá en qué equipo se le asignará de acuerdo a sus marcas de cara a las competencias con la Selección Nacional por lo que se era importante ejecutar buenos tiempos.



​Por último comentó que ya tiene de igual forma agendados las dos primeras fechas nacionales: el 5 de febrero participará en Mérida, Yucatán; mientras que el 11 de febrero buscará estar presente en Manzanillo, Colima.



ZACATECAS.- Convencida de que este año tendrá que ser positivo tanto en lo deportivo como en lo personal, la zacatecana

