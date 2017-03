Adulto mayor protesta desnudo frente a Sedesol Excélsior

Alejo Rojas de 73 años, lleva 10 días apostado en la banqueta de la Torre Contigo de esa dependencia, donde exige su pensión para adultos mayores







Mil 50 pesos recibía cada dos meses don Alejo



El hombre identificado como Alejo Rojas de 73 años, quien lleva ya 10 días, apostado en la banqueta de la Torre Contigo de esa dependencia, exige su pensión para adultos mayores.



Señala que los funcionarios de Sedesol, le argumentan que no se presentó, por lo que le suspendieron el pago que otorga el programa cada dos meses de mil 50 pesos.



Don Alejo asegura que desde hace cuatro años que la lluvia es escasa en su pueblo en Oaxaca y ese dinero le sirve para mantener a los seis integrantes de su familia.



Explica que los funcionarios de Sedesol de su estado le dicen que tiene que cobrar en México y gasta mil 400 pesos para venir, por eso ha permanecido en las afueras de la dependencia.



Detalló que debido a que no tiene dinero, se tuvo que trasladar pidiendo aventón y caminando, y ha subsistido con el apoyo de los ciudadanos que le dan de comer.



