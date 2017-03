Advierten de consumo de drogas en menores Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Este 21 de marzo, el Ayuntamiento de Guadalupe, el Sistema Estatal DIF y la Secretaría de las mujeres (Semujer) realizaron dos conferencias magistrales en el auditorio de la presidencia municipal que fueron dedicadas a jóvenes de 12 a 15 años.



Las conferencias se impartieron a 2 mil 500 alumnos de 16 secundarias del municipio y estuvieron a cargo de Roberto Karlo Chávez con Proyecto de vida y Sergio Octavio Contreras con Uso de las redes sociales.



Alejandrina Valera, titular de la Subsecretaría de la Juventud, dijo que los jóvenes zacatecanos enfrentan un panorama poco favorable en materia de educación, seguridad, oportunidades y empleo.



Precisó que aumentaron los embarazos en mujeres menores de edad, ya que, de acuerdo al último censo del INEGI, en 2015, hubo 135 adolescentes que dieron a luz antes de cumplir 15 años y 5 mil 8 79 de mujeres entre los 15 a 19 años.



También, el 39.4% de los jóvenes comenzaron consumir drogas antes de los 13 años; el 51.5 ingiere frecuentemente alcohol y 15.1% tiene un vicio; mientras que el 30.3% han fumado tabaco y el 13.5 otro tipo de substancias.



Añadió que más del 40% de los jóvenes menores de edad no se encuentran estudiando debido a que desertaron la secundaria o preparatoria.



Enrique Flores, presidente municipal de Guadalupe, dijo que el municipio tiene un alto índice de desintegración familiar, jóvenes que se involucran en el crimen organizado y escuelas con problemas de deserción.



“El reto al que nos enfrentamos es como ampliar la capacidad de matrícula, ya estamos trabajando, no solo duplicando turnos, sino construyendo más aulas”, dijo.



Señaló que Guadalupe tiene el desafío de ampliar la capacidad de matrícula y construir más aulas para atender las necesidades de la educación básica, ya que hay alrededor de 140 mil menores que estudian en 158 planteles.



Añadió que el municipio se unirá al plan de prevención del delito en jóvenes que presentó el gobernador del estado e hizo un llamado a los estudiantes a realizar acciones como no involucrarse y participar en el cambio.



Finalmente, Cristina Rodríguez, presidenta del Sistema Estatal del DIF (SEDIF), dijo que el objetivo de las conferencias fue apoyar a los jóvenes para crear un proyecto de vida y evitar que sean atraídos por el crimen organizado.



Señaló que, en dos meses y medio, más de 78 jóvenes zacatecanos murieron por involucrase en actos delictivos; sin embargo, el problema se agravó porque también fueron privados de la vida los familiares de la víctimas.



capitalimagen@gmail.com GUADALUPE.- El Ayuntamiento de Guadalupe, el DIF municipal y la Semujer realizaron la conferencia magistral Proyecto de Vida en las y los Adolescentes y uso de redes sociales; en Zacatecas, el 39.4% de los adolescentes consumieron drogas antes de los 13 años.Este 21 de marzo, el Ayuntamiento de Guadalupe, el Sistema Estatal DIF y la Secretaría de las mujeres (Semujer) realizaron dos conferencias magistrales en el auditorio de la presidencia municipal que fueron dedicadas a jóvenes de 12 a 15 años.Las conferencias se impartieron a 2 mil 500 alumnos de 16 secundarias del municipio y estuvieron a cargo de Roberto Karlo Chávez con Proyecto de vida y Sergio Octavio Contreras con Uso de las redes sociales.Alejandrina Valera, titular de la Subsecretaría de la Juventud, dijo que los jóvenes zacatecanos enfrentan un panorama poco favorable en materia de educación, seguridad, oportunidades y empleo.Precisó que aumentaron los embarazos en mujeres menores de edad, ya que, de acuerdo al último censo del INEGI, en 2015, hubo 135 adolescentes que dieron a luz antes de cumplir 15 años y 5 mil 8 79 de mujeres entre los 15 a 19 años.También, el 39.4% de los jóvenes comenzaron consumir drogas antes de los 13 años; el 51.5 ingiere frecuentemente alcohol y 15.1% tiene un vicio; mientras que el 30.3% han fumado tabaco y el 13.5 otro tipo de substancias.Añadió que más del 40% de los jóvenes menores de edad no se encuentran estudiando debido a que desertaron la secundaria o preparatoria.Enrique Flores, presidente municipal de Guadalupe, dijo que el municipio tiene un alto índice de desintegración familiar, jóvenes que se involucran en el crimen organizado y escuelas con problemas de deserción.“El reto al que nos enfrentamos es como ampliar la capacidad de matrícula, ya estamos trabajando, no solo duplicando turnos, sino construyendo más aulas”, dijo.Señaló que Guadalupe tiene el desafío de ampliar la capacidad de matrícula y construir más aulas para atender las necesidades de la educación básica, ya que hay alrededor de 140 mil menores que estudian en 158 planteles.Añadió que el municipio se unirá al plan de prevención del delito en jóvenes que presentó el gobernador del estado e hizo un llamado a los estudiantes a realizar acciones como no involucrarse y participar en el cambio.Finalmente, Cristina Rodríguez, presidenta del Sistema Estatal del DIF (SEDIF), dijo que el objetivo de las conferencias fue apoyar a los jóvenes para crear un proyecto de vida y evitar que sean atraídos por el crimen organizado.Señaló que, en dos meses y medio, más de 78 jóvenes zacatecanos murieron por involucrase en actos delictivos; sin embargo, el problema se agravó porque también fueron privados de la vida los familiares de la víctimas. Agregar a favoritos guadalupe

ayuntamiento

pláticas

jóvenes