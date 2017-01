Advierten empresarios aumento del precio de las tortillas Marcela Espino

Empresarios del sector de Río Grande, Calera, Zacatecas y Fresnillo valoran el alza en los precios que se aplicarán.



Estimaron que el aumento que pueda presentarse corresponderá a los incrementos que ya se presentaron en los combustibles.



Hugo Esparza, dueño de una tortillería, refirió que viven un momento crítico en la industria por los incrementos en los precios de los insumos que utilizan y por ello, anticipó que recurrirán a un ajuste.

Expresó que el sector mantiene el precio de 12 pesos por kilo como promedio, desde 2012 y al momento, ya es insostenible.



Por su parte, Juan Carlos Dávila Arteaga, consejero de la Alianza Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, explicó que los precios en la entidad se mantienen entre 12 y 13 pesos en los municipios, pero son insostenibles porque se enfrentan a desventajas.



Hizo un llamado a las autoridades de salud y de economía para que se revise la situación de quienes trabajan en la elaboración de tortillas de manera clandestina y ofrecen el producto en tiendas de abarrotes.



Expuso que normalmente se ofrecen paquetes de 800 gramos de dudosa procedencia que no garantizan un producto de calidad como en las tortillerías tradicionales.



Dávila Arteaga descartó que tengan prácticas monopólicas en este gremio, pero es necesario que los empresarios se unan y valoren la producción que mantienen y las desventajas que enfrentan.



María de la Luz López, dijo que en febrero anticipan un aumento en el precio de la tonelada de maíz por lo que de ser así, sería insostenible el precio vigente.



