​Afecta a negocios el paro de la UAZ Alejandro Castañeda

Sobre la avenida Universidad diferentes negocios dedicados a la venta de comida tuvieron ventas bajas debido al paro que dejo a los estudiantes en sus casas.



Bonifacio Hernández tiene un pequeño puesto de gorditas y jugos sobre dicha avenida y explicó a Imagen que la mayoría de sus clientes son alumnos de la UAZ, por lo que este miércoles vio mermadas sus ventas. “Los estudiantes son los que hacen fuertes los comercios de esta zona, ya que por aquí es su pasada, y pues el día que no vienen las ventas reducen”, afirmó.

Otros comerciantes de comida también registraron bajas ventas, como Óscar Herrera, quien vende carnitas; él supo del paro por lo que preparó menos comida para no tener una pérdida considerable. “Sin estudiantes se ve bien triste esto; ellos son los que mueven este negocio, los principales clientes y el día que no vienen se resiente”, comentó.

Los establecimientos de desayunos lucieron vacíos, mientras que algunos locales decidieron no abrir por la falta de clientes.



Los centros de copiado de la avenida Preparatoria lucieron vacíos y también se vieron afectados por el paro, al igual que las rutas 3 y 11 de las que los estudiantes son los usuarios principales, por lo que los operadores modificaron la frecuencia de su pasada.



Por su parte, la mayoría de los alumnos que vienen de otros municipios decidieron tomar un largo puente en sus lugares de origen al saber el rumor del paro.



