Agencia antidopaje de España investiga a Nasri

Compartir: Liga Compartir: (AP) El Sevilla confirmó el viernes que la agencia española antidopaje investiga los reportes de que el mediocampista Samir Nasri recibió recientemente un tratamiento intravenoso en una clínica en Los Angeles.



La clínica, conocida como Drip Doctors, publicó el martes una foto de Nasri en sus cuentas de Facebook y Twitter, en las que señala que le suministró un suero "para ayudarlo a mantenerse hidratado y en óptima condición física durante su ajetreada temporada de fútbol".



Describió el suero como una infusión para reforzar el sistema inmunológico y contiene "una alta dosis de vitamina C, vitaminas B, lisina y zinc, combinados con nutrientes especialmente formulados".



El vocero del Sevilla, Jesús Gómez, dijo el viernes a The Associated Press que "la agencia (antidopaje) ha estado en contacto con el club para pedir información" sobre el futbolista.



Un vocero de la agencia dijo a la AP que sus investigadores examinan si el tratamiento que recibió Nasri cumple con el reglamento y no incluye sustancias prohibidas. El vocero habló bajo la condición del anonimato por política de la agencia.



Nasri, de 29 años y quien juega con el Sevilla cedido a préstamo por Manchester City, regresó a los entrenamientos el viernes tras el receso de invierno.



El francés ha sido esencial en el andamiaje del técnico Jorge Sampaoli, y ayudó al club a clasificarse a los octavos de final de la Liga de Campeones, además de ubicarse tercero en la liga española.



sevilla

nasri

futbol español

dopaje