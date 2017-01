Agradece por sus alegrías Edwin Rocha

Esta inicia cuando salen de su ciudad y llegan a San Juan de Los Lagos, Temastián y Plateros.

Los viajantes visitan estos sitios en compañía de sus seres queridos.



Ellos, tienen una gran devoción católica que han profesado desde siempre y no pierden oportunidad para darle gloria a Dios.



“Todos los años venimos a ver al santo niñito de Atocha para darle gracias por un año lleno de bendiciones y alegrías” comentó con gran emoción la señora María.



Además de sus familiares, la acompañan en la travesía 30 compañeros del grupo de danza Los Peques, quienes bailan en cada centro religioso para pedir por el bienestar de todas sus familias.



Del brazo de su hija y yerno, la devota señora María entró al templo del Santo Niño para agradecer y pedir nuevamente por la oportunidad de poderlo visitar una vez más, por la salud de su familia, porque en su casa nunca falte el pan y por la felicidad de todos.



“Espero venir el año que entra y muchos más hasta que Dios me preste vida, y que no solo me acompañen mis hijos y mis nietos, toda mi familia, sería algo muy bonito, poder reunirlos a todos y seguir con la tradición de la fe, para que cada año agradezcan y sientan el cariño del santo niñito que nos cuida y nos protege desde arriba con sus bendiciones y oraciones, finalizó la mujer.



