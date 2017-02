Agreden a disparos dos domicilios en la madrugada Redacción

Según vecinos de la calle Segunda de Quevedo, escucharon los disparos de arma de fuego poco después de la 1 de la mañana.



Al lugar se trasladaron los elementos de las diferentes corporaciones, quienes buscaron por la zona pero no encontraron nada.



Fue poco después de las 7 de la mañana que la autoridad correspondiente fue informada del domicilio 19 y 31 A con algunos impactos de bala.



Elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME), se movilizaron junto con policías municipales quienes confirmaron el hecho.



De inmediato acordonaron y esperaron a los peritos especializados en balística.



Según los inquilinos de las casas no resultó lesionado nadie, también dijeron que luego de los disparos escucharon una unidad de motor a exceso de velocidad.



Los casquillos percutidos de alto calibre fueron retirados por la autoridad quien se encargará de la investigación.



fresnillo

disparos

arma de fuego

casa