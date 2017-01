Agresor actuó solo en tiroteo de bar en Playa del Carmen: Fiscalía Excélsior

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el fiscal estatal precisó que, continúa la búsqueda del responsable de la agresión que dejó cinco personas muertas y 15 personas heridas en el bar ‘Blue Parrot’. Todo indica que se trata solamente de un agresor, aunque no está confirmado”, señaló.



Un sujeto pretendía ingresar con su arma, estos sujetos encargados cuidar la seguridad, se encargaron de repeler”, detalló.

Expuso que, hasta ahora no hay elementos suficientes para señalar si la agresión que se registró la madrugada de este lunes fue resultado de un asunto de delincuencia organizada o simplemente un incidente que derivó del desencuentro que se presentó en el área de acceso al evento.



Sin embargo, expuso que los casquillos encontrados en el lugar sólo corresponden a armas cortas.

Aún no podemos precisar si se trata de una cuestión de Crimen Organizado o de una disputa de ahí con el personal del evento”, precisó.





LISTA DE PERSONAS QUE FUERON DADAS DE ALTA:



HOSPITAL GENERAL Héctor Estrada Rivera de 25 años del Estado de México, heridas por impactos de bala de hombro izquierdo se encuentra área de recuperación.

Ateel Jacobo Chávez Luna de 26 años del Estado de México, con lesiones por impactos de bala de brazo derecho internado en el área de recuperación.

Geovanny Amparan Zaragoza de 30 años de Estado de México, presenta impactos de bala en el ojo.

Isaías Montejo Sánchez, lesión en la espalda por rozón de proyectil de arma de fuego.

Heather Parham, 29 años de nacionalidad estadunidense, se encuentra en el área de Urgencias con lesión provocada por impactos de bala alojados en el glúteo izquierdo.

HOSPITAL PLAYA MED Michael Ángel Palenque de 32 años originario de Nueva York, Estados unidos, presenta una herida brazo izquierdo.

Robertt Griffin de 33 años originario de Canadá tiene una herida en el brazo izquierdo.

Ignacio Busto Valencia de 26 años originario de Texas, EU, presenta heridas en las dos muñecas.



