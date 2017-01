Agresor de colegio no sufría ‘bullying’: vocero de seguridad de NL Excélsior

"Descartamos el bullying”, puntualizó Fasci Zuazua, además de señalar que no se cuentan con datos que refieran diferencias con la maestra, ni con las otras víctimas.



Instó a los medios de comunicación a no manejar supuestos ni hipótesis sobre los lamentables hechos en Monterrey.



En entrevista radiofónica, se negó a hablar de adelantos en las investigaciones; sin embargo, precisó que se recaba información sobre el entorno del agresor, por lo que se ha empezado a contactar a compañeros, amigos y familiares. "Luego veremos redes, pero desde su computadora, luego entrevistas con familiares y pruebas periciales”, comentó. Sobre los otros lesionados, puntualizó: "El estado de la maestra es muy grave, una de las alumnas ya salió de operación, está estable, pero grave, y otro de los muchachos está grave y todavía no termina su cirugía”. Previamente, el vocero de Seguridad de Nuevo León había informado que hay tres investigaciones abiertas por el tiroteo, una de ellas por el hecho mismo, otra por el arma que usó el estudiante y una más por la filtración de un video e imágenes de lo que ocurrió en el aula.



Sobre esta última, mencionó que se abrió una carpeta de investigación para dar con el responsable de difusión de imágenes de tiroteo en escuela de Monterrey.



