Agresor en colegio de Monterrey anunció el ataque en foro Excélsior

De acuerdo con trascendidos en la red, el autor del agresor abrió el tema en Hispachan con el nombre: "Mañana es el día". En el espacio, en calidad de anónimo, colocó una imagen de Ted Bundy, el asesino en serie más peligros de Estados Unidos y que fue condenado a la silla eléctrica el 24 de enero de 1989, condenado por 14 asesinatos.



La promesa de autor del post fue criticada, incluso, recibió el descredito… A lo que la respuesta fueron insultos:



"Me vale… si no me creen; sean pacientes hijos…”.



Tratando de aumentar la polémica, escribió: …les pedí su opinión respecto a la "ñ", ya está todo planeado. Habrá sangre, imágenes y una transmisión en vivo". Aldo Fasci Zuazua, vocero de Seguridad de Nuevo León, hizo saber a los medios que el autor material del ataque tenía problemas psicológicos y recibía tratamiento.



¿Qué es el Hispachan?

Es un foro llamado “chan” o “tablón de imágenes”, en español, que fue fundado en noviembre del 2011.



En este espacio las conversaciones se llevan a cabo de forma anónima y con frecuencia añadiendo una imagen a los posts.



En años recientes, este tipo de foros tomaron popularidad por ser espacio donde atacantes y suicidas dan aviso de sus actos para obtener reconocimiento en la internet.



