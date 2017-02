Agüero brilla y Man City derrota 5-3 a Mónaco AP

Agüero hizo un doblete, asistió en otro gol y el City quedó bien encaminado en la serie que se definirá el 15 de marzo en Mónaco.



El colombiano Radamel Falcao también anotó dos veces por el Mónaco, pero falló un penal que hubiese colocado el marcador 3-1 a los 50 minutos.



Ambos equipos exhibieron los ataques demoledores y defensas vulnerables por las que se han caracterizado esta temporada, con numerosos errores de la zaga y los porteros que contribuyeron al abultado total.



El arquero de Mónaco, Danijel Subasic, dejó escapar entre las manos el primer gol de Agüero, mientras que el central del City, John Stones, colaboró con una pésima marca en el segundo tanto de Falcao.

"Ha sido algo especial para el fútbol", declaró el técnico del City Pep Guardiola. "Cuando dos equipos solo buscan atacar y atacar, el fútbol es maravilloso".

El City anotó tres veces en un lapso de 11 minutos para salir triunfante.



Raheem Sterling abrió el marcador por el City en su estadio Etihad, pero Falcao respondió a los 32 con un gol de palomita, tras un error de despeje del portero argentino Wily Caballero. Kylian Mbappe puso en ventaja al Mónaco a los 40 con un potente remate, también asistido por un error del zaguero argentino Nicolás Otamendi. Falcao desperdició un penal a los 50, que pateó suave y le atajó Caballero, nuevo titular del City tras los problemas que ha tenido en el arco el chileno Claudio Bravo.



El encuentro cerró con una frenética sucesión de goles: Agüero empató a los 58, Falcao adelantó al Mónaco a los 61, Agüero volvió a empatar a los 71 con una extraordinaria volea tras un córner, y Stones (77) y Leroy Sane (82), con asistencia del Kun Agüero, completaron la remontada.



Cuando Falcao marcó su segundo gol con una vaselina, el City parecía condenado. Pero el equipo inglés se sobrepuso con una ráfaga fulminante.



"La última media hora fue infernal", afirmó el técnico del Mónaco Leonardo Jardim. "Se jugó a una velocidad de 150%".



Fue el marcador más abultado para un partido de ida de una eliminatoria de la Champions, una noche para enloquecer a los técnicos y que deja a los aficionados con ganas de más.



"Uno vive para esta clase de situaciones, estar contra las cuerdas y recuperarse", señaló Guardiola. "Un gran reconocimiento a los jugadores por plantar cara, por no bajar los brazos".



El otro partido de la jornada también derrochó goles, con el Atlético de Madrid imponiéndose 4-2 de visita al Bayer Leverkusen.



De cara al partido, Mónaco se presentó como el equipo más goleador de las cinco principales ligas de Europa, con 108 conquistas en todas las competiciones. Los punteros de la liga francesa confirmaron que eso no es obra de la casualidad, con una vocación ofensiva impresionante de principio a fin. Guardiola afirmó que nunca había visto a un rival que atacaba con tanta gente.



Falcao, de vuelta en una cancha inglesa tras sus decepcionantes pasos por Manchester United y Chelsea, encandiló con sus magníficos goles. Otro que brilló por Mónaco fue Mbappe, el juvenil extremo de 18 años que hizo su debut en la Champions.



Mónaco tenía al City casi liquidado y se perdió irse arriba 3-1 cuando Caballero adivinó bien, tirándose hacia la izquierda para atajar el débil remate de Falcao al ejecutar un penal. "Increíble, un partido de locos", comentó Caballero. "Miramos muchos videos, estudiamos mucho a Falcao y cómo ellos cobran los penales. Esta noche tuve la suerte de adivinar bien el lado correcto".



