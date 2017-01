Ahorra el Ayuntamiento de Zacatecas 20% en combustibles Redacción

Compartir: Liga Compartir: El ahorro forma parte de las medidas de austeridad que implementó el Ayuntamiento de Zacatecas. (Cortesía) ahorro de 20% en el uso de combustibles, como parte de las medidas de austeridad que implementó.



Así también, dio indicaciones de que ningún funcionario, empezando por ella, dispondrá de teléfonos celulares pagados por el erario, sino que cada quien se responsabilizará de su servicio propio, así como de la gasolina para sus vehículos personales. “No tomaré ni un cinco que la ley no me marque, no otorgaré ningún bono, y no voy a cambiar de estilo de vida”, expresó la alcaldesa al decirles a los ciudadanos y a los trabajadores que por ello no deberán preocuparse, ni tampoco por que algún familiar suyo ocupe un espacio en la Presidencia. De igual manera, pidió a los Regidores que no traigan personal de fuera para atender sus oficinas, sino que se apoye en la gente de la presidencia, que es eficiente y capaz.



Anunció que en breve se darán a conocer las medidas que se implementarán para evaluar el desempeño de cada funcionario, y será la Secretaría de Planeación la que se responsabilice de los indicadores que permitan constatar el avance de metas planteadas en cada una de las áreas.



A los trabajadores, la Presidenta se dirigió de manera enfática para decirles que ser servidor público es un gran privilegio que no todos tienen, para transformar la vida del resto de los zacatecanos y la propia.



Por ello agradeció la oportunidad que tiene para encabezar este esfuerzo junto con ellos, por servir eficaz y eficientemente a los zacatecanos.



Les pidió por tanto, que le ayuden a ser mejores servidores públicos, a cuidar cada hoja de papel, cada llamada telefónica, y haciéndole llegar sus ideas creativas. “Necesitamos que cada momento que estemos aquí laborando demos nuestro mejor esfuerzo, nuestro máximo empeño por los zacatecanos”. Al reiterarles que su relación con ellos prevalecerá el respeto y la dignidad que como trabajadores merecen, les dijo que en Zacatecas vivimos y por ello “queremos que el municipio se supere”. "Por su parte, pidió “tengan la confianza, les pido que me ayuden a cuidar a Zacatecas; construyámosles a sus hijos y a los hijos de sus hijos un mejor futuro”; trabajemos, añadió,



con decoro, con responsabilidad, con un enorme compromiso, con enorme emoción. “Los tiempos de crisis también nos dan oportunidad de ser creativos, innovadores”. Durante los honores a la Bandera, fueron presentados ante el personal de la Presidencia, los miembros del Cabildo, así como los titulares de cada Secretaría.



