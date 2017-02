Ajuste diario a precios de gasolinas, sólo será de centavos: González Anaya Excélsior

La Secretaría de Hacienda informó el viernes, en un comunicado, que el precio promedio de la gasolina Magna será el sábado de 15.97 pesos por litro, el de la Premium 17.77 pesos, y del diésel 17.03 pesos.



En entrevista con David Páramo para Imagen Radio, el funcionario dijo que el proceso para la liberación en el precio de los combustibles se mantiene y a partir de este fin de semana, las gasolinas costarán 2 centavos menos por litro y desde la semana entrante, los precios al público se ajustarán todos los días.



González Anaya anunció que el lunes 20 de febrero, a las 16:00 horas, la Comisión Reguladora de Energía publicará en su página de internet los nuevos precios de las gasolinas.



El director de Pemex aclaró que el gobierno federal tomó una decisión difícil para suavizar el impacto por el ajuste a los combustibles durante 2 semanas y recordó que el precio de la gasolina se determina por la volatilidad en el tipo de cambio y el costo de las gasolinas en el mundo.



Cuestionado sobre si los estímulos fiscales han servido como un amortiguador, Anaya González precisó que ese estímulo no tiene el único propósito para bajar el costo de las gasolinas y así lo explicó.



