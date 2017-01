Al alcalde se le eligió para resolver y apoyar, no para barrer: Esperanza Tinajero Francisco Monsivais

Esperanza Tinajero, reconocida luchadora social en el municipio y militante perredista, dijo que “en varias ocasiones hemos señalado el asunto del nepotismo que existe al interior de la administración municipal, por lo que seguimos insistiendo”.



Explicó que: “vemos que tanto el alcalde Julio César Ramírez López, así como el secretario del ayuntamiento Sergio García, regidores, han acomodado a su gente, y eso nosotros no lo podemos permitir, por lo que continuaremos con este señalamiento”. Asimismo, señaló que el alcalde no se ha dignado a recibiros como representantes de un partido (PRD). “Hace como mes y medio que queríamos hablar con el señor alcalde, y nos salieron con la tontería de que andaba barriendo las calles, pero su lugar está aquí en la presidencia municipal y no andar barriendo calles, eso está muy mal, y es que no está atendiendo como se debe aquí a la gente del municipio”. En relación a su opinión de cómo califica a la actual administración a los primeros cien días de trabajo la perredista señaló que: ​“para poner un calificativo todavía no, pero andamos mal, y es que él no debe andar barriendo las calles, a él se le eligió para que venga aquí a resolver y ayudar y no para ir a barrer calles”, aseveró la perredista Esperanza Tinajero.



