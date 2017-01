Al grito de "Zacatecanos despierten", protestan contra el gasolinazo Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

Los ciclistas se manifestaron en el Congreso. (Noé Marín)



Se exigió que se detenga el incremento al combustible y suban los sueldos. (Noé Marín)



Así la estatuilla de Ramón López Velarde. (Noé Marín)



Las protestas continuaron por la noche en Jerez. (Silvia Vanegas) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Este 2 de enero, al grito de “Zacatecanos despierten”, miembros de diversas organizaciones de ciclismo del estado recorrieron las principales vías de la ciudad para manifestarse en contra del aumento a la gasolina.



Los más de 50 inconformes comenzaron su recorrido en la explanada del Jardín Juárez de Guadalupe y finalizaron frente al Congreso del Estado, donde mostraron su descontento a través de letreros y expresiones como “no al gasolinazo”.



Algunas personas también se unieron a los manifestantes y demostraron su inconformidad sonando el claxon de sus autos.



Omar Luna, vocero de los inconformes, dijo que decidieron salir a protestar porque “es una burla” el incremento desmedido del combustible y no es justo que se afecte la economía de la ciudadanía por las malas decisiones del gobierno.



Señaló que la ciudadanía debe exigir que se detenga y disminuya el precio de la gasolina y se ajuste el sueldo bajo de acuerdo a la realidad económica del país, ya que, dijo, “cada vez estamos más fregados”.

Añadió que los zacatecanos necesitan “despertar” y no solo cumplir con pagar sus impuestos, sino involucrarse para exigir que los funcionarios ofrezcan las condiciones justas para vivir y no se pisoteen las garantías de las personas.



Luna dijo que buscarán la unión entre todos los inconformes e integrar las organizaciones que representan las diferentes causas sociales para realizar una protesta masiva en todo el estado.



Convocan por redes sociales

En Jerez, los ciudadanos fueron convocados a través de las redes sociales y se reunieron al mediodía frente al la gasolinera Servicio Islo para protestar por el alza al precio de la gasolina.



Los inconformes manifestaron que como parte de la sociedad pensante decidieron manifestarse ya que no están de acuerdo con el costo del combustible y aseguraron que continuarán con las acciones hasta que se destituya a los diputados o la presión sea tan fuerte que se cambie la política de gobierno.



Efraín García y Carlos Andrés Flores fueron quienes organizaron la convocatoria pues, aseguran, están hartos de tantas injusticias corrupción y no desean que se den más gasolinazos en el país.



El grupo que inicialmente fue de cinco personas se fue nutriendo al pasar los minutos; algunos se retiraron ya que en dicha gasolinera no había combustible por lo que, indicaron, retomarían sus acciones por la noche y se identificarían con camisas blancas.



Los manifestantes no obstruyeron ni bloquearon los accesos únicamente permanecieron a la entrada con cartulinas que contenían consignas en contra del persigo de la gasolina.



Queman un tractor

Mientras tanto en Río Grande casi un centenar de barzonistas tomaron la Carretera Federal 49 a la entrada Norte de la ciudad, para manifestarse contra la Reforma Energética y el aumento al precio de la gasolina. En el lugar, los inconformes quemaron un tractor.



Manuel Alvarado Pérez, líder estatal del Barzón externó: “El presidente Enrique Peña Nieto durante su campaña aseguró que no iba a subir la gasolina ni la energía energética, y en el primer día del año amanecemos con la sorpresa que sube la gasolina y el diésel”.



Señaló que permanecerían en el lugar el tiempo que fuera necesario, haciendo bloqueos escalonados en la carretera por lapsos cortos con el propósito de manifestarse: “Respetamos a la autoridad y no venimos en un plan de confrontación, si no pácifico”.



Destacó que en este momento el Barzón tiene presencia en más de 20 estados tomando carreteras y refineríasen lo que consideré “es una manifestación nacional en contra del aumento a la gasolina”.



Finalmente señaló que el próximo 7 de enero se pretende realizar una movilización masiva en donde todas las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil se pondrán de acuerdo para realizar un paro a nivel nacional, por lo que solicitó a las autoridades tolerancia ya que, dijo, no se está cometiendo ningún delito pues solo es una expresión a sus demandas en contra al aumento en el precio de la gasolina.



Continuán protestas

Continúan las protestas por el aumento a las gasolinas, en Jerez.



Con cartulinas y tocando el claxon, los inconformes se manifiestan.



Con información de Noé Marín, Silvia Vanegas y Francisco Monsiváis



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Ciclistas de la capital protestaron en contra del gasolinazo; exigieron que se detenga el incremento al combustible y suban los sueldos; también, llamaron a la unión de los ciudadanos pare enfrentar el aumento.Este 2 de enero, al grito de “Zacatecanos despierten”, miembros de diversas organizaciones de ciclismo del estado recorrieron las principales vías de la ciudad para manifestarse en contra del aumento a la gasolina.Los más de 50 inconformes comenzaron su recorrido en la explanada del Jardín Juárez de Guadalupe y finalizaron frente al Congreso del Estado, donde mostraron su descontento a través de letreros y expresiones como “no al gasolinazo”.Algunas personas también se unieron a los manifestantes y demostraron su inconformidad sonando el claxon de sus autos.Omar Luna, vocero de los inconformes, dijo que decidieron salir a protestar porque “es una burla” el incremento desmedido del combustible y no es justo que se afecte la economía de la ciudadanía por las malas decisiones del gobierno.Señaló que la ciudadanía debe exigir que se detenga y disminuya el precio de la gasolina y se ajuste el sueldo bajo de acuerdo a la realidad económica del país, ya que, dijo, “cada vez estamos más fregados”.Añadió que los zacatecanos necesitan “despertar” y no solo cumplir con pagar sus impuestos, sino involucrarse para exigir que los funcionarios ofrezcan las condiciones justas para vivir y no se pisoteen las garantías de las personas.Luna dijo que buscarán la unión entre todos los inconformes e integrar las organizaciones que representan las diferentes causas sociales para realizar una protesta masiva en todo el estado.En Jerez, los ciudadanos fueron convocados a través de las redes sociales y se reunieron al mediodía frente al la gasolinera Servicio Islo para protestar por el alza al precio de la gasolina.Los inconformes manifestaron que como parte de la sociedad pensante decidieron manifestarse ya que no están de acuerdo con el costo del combustible y aseguraron que continuarán con las acciones hasta que se destituya a los diputados o la presión sea tan fuerte que se cambie la política de gobierno.Efraín García y Carlos Andrés Flores fueron quienes organizaron la convocatoria pues, aseguran, están hartos de tantas injusticias corrupción y no desean que se den más gasolinazos en el país.El grupo que inicialmente fue de cinco personas se fue nutriendo al pasar los minutos; algunos se retiraron ya que en dicha gasolinera no había combustible por lo que, indicaron, retomarían sus acciones por la noche y se identificarían con camisas blancas.Los manifestantes no obstruyeron ni bloquearon los accesos únicamente permanecieron a la entrada con cartulinas que contenían consignas en contra del persigo de la gasolina.Mientras tanto en Río Grande casi un centenar de barzonistas tomaron la Carretera Federal 49 a la entrada Norte de la ciudad, para manifestarse contra la Reforma Energética y el aumento al precio de la gasolina. En el lugar, los inconformes quemaron un tractor.Manuel Alvarado Pérez, líder estatal del Barzón externó: “El presidente Enrique Peña Nieto durante su campaña aseguró que no iba a subir la gasolina ni la energía energética, y en el primer día del año amanecemos con la sorpresa que sube la gasolina y el diésel”.Señaló que permanecerían en el lugar el tiempo que fuera necesario, haciendo bloqueos escalonados en la carretera por lapsos cortos con el propósito de manifestarse: “Respetamos a la autoridad y no venimos en un plan de confrontación, si no pácifico”.Destacó que en este momento el Barzón tiene presencia en más de 20 estados tomando carreteras y refineríasen lo que consideré “es una manifestación nacional en contra del aumento a la gasolina”.Finalmente señaló que el próximo 7 de enero se pretende realizar una movilización masiva en donde todas las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil se pondrán de acuerdo para realizar un paro a nivel nacional, por lo que solicitó a las autoridades tolerancia ya que, dijo, no se está cometiendo ningún delito pues solo es una expresión a sus demandas en contra al aumento en el precio de la gasolina.Continúan las protestas por el aumento a las gasolinas, en Jerez.Con cartulinas y tocando el claxon, los inconformes se manifiestan. Agregar a favoritos zacatecas

gasolinazo

protestas

manifestaciones

jerez

río grande