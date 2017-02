Al Kikín le gusta esta 'Máquina'; pide calma Excélsior

“Hay que darle tiempo a Paco Jémez, aunque la afición de Cruz Azul comience a desesperarse”, señaló el Kikín, quien marcó 22 goles en su paso por el club cementero.



“En el futbol hay que tener un poco de paciencia y en cuanto a los refuerzos también, hay veces que un refuerzo puede adaptarse inmediatamente y hay otras que no, entonces hay que esperar si el técnico logra implementar su filosofía con los jugadores y poder ver un Cruz Azul ofensivo, que gane partidos y que juegue bien al futbol”, afirmó.



En cuanto a la falta de gol que se ha visto en este inicio de temporada en la escuadra celeste, aseguró que se debe de tener confianza en el accionar de juego que ha tenido el equipo en la cancha.



“(Jorge) Benítez tiene calidad, (Martín) Cauteruccio tiene calidad; Cruz Azul tiene jugadores que pueden marcar goles como Chaco Giménez o Joao Rojas, y los encargados, que son los delanteros, tienen calidad, sólo será cuestión de que se generen opciones como hasta el momento y, de seguir así, tarde o temprano van a caer los goles”, aseveró.



Cruz Azul lleva nueve anotaciones en nueve partidos, tomando en cuenta los seis de Liga y tres de Copa; anoche igualó 0-0 ante Oaxaca.



Por otra parte, Fonseca aseguró que a los actuales integrantes de La Máquina no les deben pesar los 19 años que lleva el equipo sin ser campeón de Liga.“Se habla mucho de que es la loza que hay, de los jugadores y la presión, pero no; en mi estancia eran torneos donde pasábamos por encima de los rivales, pero en momentos claves, por ejemplo ante América (semifinal del Clausura 2005) recuerdo que en la ida perdimos 3-1 y después en la vuelta tuvimos muchas oportunidades que no pudimos concretar, y luego Toluca (cuartos de final del Apertura 2005), que nos eliminó cuando necesitábamos sólo un gol en el estadio Azul y no pudimos anotar, aunque nos anularon uno”, explicó.



El exseleccionado nacional apuntó que le gustaría colaborar de nuevo con Cruz Azul. “Ojalá me toque regresar, ya no como jugador, pero como técnico o como parte de una directiva, porque esa institución es en las que uno siempre quiere estar”.



