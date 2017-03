Al menos 46 muertos por avalancha en basurero de Etiopía AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(AP)



Socorristas manejan una excavadora en el lugar de un vertedero, en las afueras de la capital Adis Abeba, Etiopía. (AP) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Dagmawit Moges, vocera de la ciudad de Adis Abeba, informó que la mayoría de los fallecidos eran mujeres y niños, y que las autoridades esperaban encontrar más cadáveres en las próximas horas.



De momento se desconoce qué ocasionó el colapso ocurrido la noche del sábado en el Basurero Koshe, el cual sepultó varias viviendas improvisadas y edificios de concreto. El sitio ha sido el basurero de la capital durante más de 50 años.



Había aproximadamente 150 personas en el lugar cuando ocurrió el deslizamiento de basura, afirmó el residente Assefa Teklemahimanot a The Associated Press. Diriba Kuma, alcalde de Adis Abeba, señaló que 37 personas habían sido rescatadas y estaban recibiendo atención médica. Dagmawit agregó que dos de ellas tenían heridas graves.



Muchas de las personas que residen en el basurero subsisten de la búsqueda de objetos entre la basura, pero otras viven ahí porque la renta de casas fabricadas con lodo y varas es relativamente barata.



Un reportero de la AP vio cuatro cadáveres que eran retirados del lugar en ambulancias después de haber sido sacados de entre los escombros. Mujeres ancianas lloraban y otras personas esperaban ansiosas noticias sobre sus seres queridos. Seis operadores de maquinaria pesada excavaban entre las ruinas.



"Mi casa estaba justo ahí dentro", dijo temblando Tebeju Asres mientras señalaba hacia donde dos máquinas excavaban profundamente en un lodo negro "Mi madre y tres de mis hermanas estaban ahí cuando ocurrió la avalancha. Ahora desconozco el destino de todas ellas".



La reanudación de descarga de basura en el sitio en meses recientes probablemente ocasionó el colapso, explicó Assefa. En años recientes se dejó de descargar basura en el lugar, pero se reanudó luego que campesinos de una región cercana bloquearon la descarga en un nuevo basurero que se había construido en su área.



redaccion@imagenzac.com.mx ADIS ABEBA, ETIOPÍA/AP.- Una montaña de basura colapsó en un enorme basurero ubicado a las afueras de la capital de Etiopía, y ocasionó la muerte de al menos 46 personas y la desaparición de decenas más, dijeron residentes, mientras que funcionarios prometieron reubicar a quienes consideran al basurero como su hogar.Dagmawit Moges, vocera de la ciudad de Adis Abeba, informó que la mayoría de los fallecidos eran mujeres y niños, y que las autoridades esperaban encontrar más cadáveres en las próximas horas.De momento se desconoce qué ocasionó el colapso ocurrido la noche del sábado en el Basurero Koshe, el cual sepultó varias viviendas improvisadas y edificios de concreto. El sitio ha sido el basurero de la capital durante más de 50 años.Había aproximadamente 150 personas en el lugar cuando ocurrió el deslizamiento de basura, afirmó el residente Assefa Teklemahimanot a The Associated Press. Diriba Kuma, alcalde de Adis Abeba, señaló que 37 personas habían sido rescatadas y estaban recibiendo atención médica. Dagmawit agregó que dos de ellas tenían heridas graves.Muchas de las personas que residen en el basurero subsisten de la búsqueda de objetos entre la basura, pero otras viven ahí porque la renta de casas fabricadas con lodo y varas es relativamente barata.Un reportero de la AP vio cuatro cadáveres que eran retirados del lugar en ambulancias después de haber sido sacados de entre los escombros. Mujeres ancianas lloraban y otras personas esperaban ansiosas noticias sobre sus seres queridos. Seis operadores de maquinaria pesada excavaban entre las ruinas."Mi casa estaba justo ahí dentro", dijo temblando Tebeju Asres mientras señalaba hacia donde dos máquinas excavaban profundamente en un lodo negro "Mi madre y tres de mis hermanas estaban ahí cuando ocurrió la avalancha. Ahora desconozco el destino de todas ellas".La reanudación de descarga de basura en el sitio en meses recientes probablemente ocasionó el colapso, explicó Assefa. En años recientes se dejó de descargar basura en el lugar, pero se reanudó luego que campesinos de una región cercana bloquearon la descarga en un nuevo basurero que se había construido en su área. Agregar a favoritos etiopía

decesos

basura

colapso