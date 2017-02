Al menos 6 tornados causan daños en el suroeste de Houston AP

Al menos seis personas resultaron heridas en Van Vleck, poblado ubicado aproximadamente 113 kilómetros (70 millas) al suroeste de Houston, tras el paso de un tornado débil clasificado como EF1 por un equipo investigador federal, con vientos de 138 a 177 kph (86 a 110 mph).



Una revisión preliminar del daño en Van Vleck indica que hasta cuatro casas fueron destruidas y varias otras dañadas, dijo Doug Matthes, coordinador de atención de emergencias del condado Matagorda. Siete personas fueron transportadas en ambulancia para recibir atención médica y no está claro cuántas más pudieron haber sido llevadas a hospitales en vehículos privados, señaló. Las siete personas trasladadas en ambulancias al parecer no tenían heridas graves, agregó.



Uno de los heridos en Van Vleck, un poblado de alrededor de 1.800 residentes, fue Harry Hobbs.



"Iba entrado a la habitación y el centro voló, luego fui golpeado en la parte superior de la cabeza por escombros", dijo Hobbs a la televisora KTRK-TV de Houston. "Miré hacia atrás y dije, 'no puedo recibir otro', sí que lo bloqueé y fue entonces cuando lastimé mi mano".



Sally Farley, novia de Hobbs, comentó, "no tenemos nada. Quizá podamos salvar algo de ropa y cosas de la casa, pero todo desapareció. Sólo me sigo diciendo que al menos todos están bien".



El trayecto del tornado estuvo cerca de una escuela de educación intermedia en la que los estudiantes se protegieron, dijo Matthes. Cuadrillas estaban trabajando la tarde y noche del martes para restaurar el servicio eléctrico y la Cruz Roja estaba ofreciendo asistencia.



"Es una comunidad rural, así que estas personas se cuidan unos a otros", comentó.



Un tornado EF2 con vientos de 179 a 217 kph (111 a 135 mph) causó daño extenso a subdivisiones ubicadas 43 kilómetros (27 millas) al suroeste de Houston. Se confirmó además un tornado débil en Wharton, ubicado 88 km (55 millas) al suroeste de Houston.



