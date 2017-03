Al parque Arroyo de la Plata "entra mucho vago que hace destrozos" Noé Marín

El director de Conservación y Mantenimiento de la Sinfra aseguró que invierten más de 1 millón de pesos anuales en reparar los destrozos y reponer las piezas de los juegos en el parque.

Después de que Imagen publicó una nota sobre las pésimas condiciones de los juegos infantiles del parque, el funcionario insistió en que el principal problema los actos de vandalismo.

“Entra mucho vago que hace destrozos, se roban las cadenas o piezas para venderlas al kilo”, dijo.

El servidor público expuso que anualmente el departamento tiene un presupuesto de 5 millones de pesos para el mantenimiento del parque, sin embargo, el 70% es para el pago de nómina de los trabajadores y el 30% para los trabajos de mantenimiento.

Estos trabajos de mantenimiento son permanentes y se invierte más de 1 millón de pesos en corregir los actos de vandalismo en los espacios, ya que es normal que se roben las cadenas o piezas de los juegos infantiles, dijo Rodríguez Raya.

Explicó que entre los principales trabajos para mejorar la apariencia del parque se incluyen la limpia de las áreas verdes, el pintado de grafitis, la reposición de los instrumentos de los juegos y gimnasios públicos.

Rayas dijo que en el caso específico de los juegos infantiles, la falta de recursos asignados, el tiempo y los destrozos de las personas ocasionaron que se encuentren en pésimas condiciones.

Las estructuras tienen más de 30 años sin modernizarse y solo se tenía el presupuesto para darles mantenimiento, sin embargo, debido al robo de piezas, resulta difícil mantenerlos en buenas condiciones, refirió.

Asimismo, el funcionario de la Sinfra aseguró que ya se presentó un proyecto para la modernización de los cuatro espacios infantiles que tiene el parque y construcción de cuatro más, pero aún se seleccionan los modelos de los juegos y su material.

“Buscamos que fueran de materiales duraderos, seguros y no propios para la venta; sabemos que ahí van todo tipo de personas”, dijo.

Aunque aún no se tiene un estimado del costo, refirió que el material de los juegos no será de fierro o cualquier otro que las personas pudieran vender, ya que una parte importante del presupuesto se va en reponer piezas.

Agregó que otro problema que tienen es la inseguridad en algunas zonas del parque y ya se reunieron con la Policía Estatal Preventiva (PEP) para que se realicen más rondines por los espacios menos transitados.



