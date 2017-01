El clorotipo de Isis Vargas Anahí Encina

Gracias a que su abuelo paterno se dedica a la fotografía aplicada, y su papá a la de moda, recibió el claro ejemplo del amor por esta práctica.



Desde niña pasaba mucho tiempo en el cuarto oscuro, y a los 10 años le obsequiaron una handycam, para video, y desde entonces comenzó a ayudarles y hacer experimentos.



A los 15 años comenzó a tomar cursos enfocados a lo que sería, tres años más tarde, su carrera, pues se integró al grupo de Artes Plásticas de la UAZ, donde principalmente aprendió gráfica y después tomó varios diplomados en Arte y Fotografía.



A partir del 2013 comenzó con sus proyectos formales, y en 2014 recibió el apoyo Pacmyc, con el cual se abrió un espacio en La Zacatecana para impartir talleres gratuitos a los habitantes de la comunidad.



En el 2015 obtuvo el estímulo de Pecdaz para realizar un trabajo de fotografía impresa sobre plantas, una mezcla de sus dos pasiones; la Biología y el Arte Visual.



Isis Vargas estudió y descubrió que esta práctica, antes de la era digital, buscaba materiales

fotosensibles, y la vegetación es uno por excelencia, pues no sólo obtienen una reacción física por la luz, sino que gracias a ella puede dar vida a un organismo, luego de que éste provea de oxígeno a los demás seres vivos.



La técnica de usar una superficie orgánica como biofilm se llama clorotipo, y tiene poco tiempo que se comenzó a realizar, aunque antes ya se extraían pigmentos vegetales y se ponían al sol para obtener imágenes (anotipia).



El método es simple, escoges una planta y la expones a los rayos ultravioleta con una lámina transparente con el diseño que quieres imprimir, las partes en blanco serán degradadas por la luz y las oscuras permanecerán.



“Esto no quiere decir que sea fácil, de hecho implica mucha paciencia y sobretodo, tener un día soleado y saber qué tipo de plantas son aptas para este proceso”, destacó Vargas.



Además, detalló que las que más funcionan, son las de la familia arácea, ya que tienen la textura y humedad ideal, pues la mayoría son muy comunes porque se han domesticado por ser ornamentales.



Comentó que se tiene un lapso limitado para que se imprima, por lo que si pasan muchos días, el ser vivo se deshidratará, se volverá más lento el cambio en coloración y será más frágil por lo que podría romperse.

Una vez que se realiza este proceso, tienes que esperar a que se seque, y después barnizarla.



Podría decirse que es efímero, ya que mientras haya luz, el ícono se degradará, igual que una acuarela, pero con resinas resistentes a los rayos ultravioletas y con un almacenamiento lejos del sol directo, puede durar años.



Isis continúa en la investigación sobre el método del clorotipo, con el cual acaba de montar su primer exposición individual.



Vargas, aprende actualmente a hacer bonsáis y a reproducir plantas exóticas, y sigue a la par con sus estudios en Nayarit para obtener el título en Biología Marina.





