Alberto Ramírez Alvarado, 30 años en el mundo del diseño Andrés Rivas

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(Andrés Rivas)



(Andrés Rivas)



(Andrés Rivas)



(Andrés Rivas)



(Andrés Rivas)



(Andrés Rivas)



(Andrés Rivas) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







De joven se trasladó a la ciudad de México para estudiar la carrera, dividía su tiempo entre la escuela y el trabajo, a pesar de que fue complicado, no se rindió y hoy es uno de los más reconocidos diseñadores de alta costura en el país.



Alberto, luego de graduarse, empezó a trabajar en fábricas de ropa y con grandes diseñadores del país, con ellos aprendió a manejar las telas, las técnicas de bordados y los cortes.



El diseñador se guía mediante sus retos personales; en aquel tiempo era común que los jóvenes quisieran buscar una mejor vida en Estados Unidos, sin embargo él tenía la convicción de montar su negocio. Regresó a Durango, su ciudad natal, y abrió su propio taller donde se dio a conocer con diseños de vestidos de noche.



Con el tiempo se especializó en vestidos de novia, que son su fuerte y los diseños favoritos del público.

El duranguense también trabaja en certámenes de belleza; en el 2014 vistió a Marleth Pinedo, la fresnillense que representó a Zacatecas en Nuestra Belleza México. Asimismo confecciona los vestidos de las reinas de distintas ferias nacionales.



El diseñador ha colaborado con un gran número de estrellas de la televisión, entre las que destacan Victoria Ruffo, Ana Serradilla, Maribel Guardia, Tongolele, María Victoria, y últimamente trabaja con la socialité del país, las nietas de expresidentes de México.



Feria Nacional de la Plata

Alberto, durante casi una década, realizó los vestidos para la corte real de la Feria Nacional de la Plata. Sus diseños son recordados por la población, ya que no se han vuelto a ver vestidos de esta naturaleza; Alberto se entrega en cuerpo y alma a la confección, los detalles son puestos a mano y los diseños únicos.



El diseñador está en constante preparación para no estancarse; busca que cada diseño innove; invierte mucho tiempo y dinero para la confección de los vestidos, en ocasiones se necesitan jornadas intensas de más de 20 horas, además utiliza telas nacionales e internacionales para que cada diseño sea especial e irrepetible.



Alberto es un apasionado de su trabajo, gracias a la disciplina con la que labora es que se ha posicionado en el lugar en el que está, por lo que invita a los jóvenes que se quieren dedicar al diseño de modas que lo intenten “es un grandioso trabajo y gracias a él tuve la oportunidad de darle la vuelta al mundo y de conocer a personas que nunca creí hacerlo”.





fresnillo@imagenzac.com.mx Alberto Ramírez Alvarado es licenciado en diseño de modas, originario de Durango y desde hace más de 30 años ejerce su carrera con gran satisfacción.De joven se trasladó a la ciudad de México para estudiar la carrera, dividía su tiempo entre la escuela y el trabajo, a pesar de que fue complicado, no se rindió y hoy es uno de los más reconocidos diseñadores de alta costura en el país.Alberto, luego de graduarse, empezó a trabajar en fábricas de ropa y con grandes diseñadores del país, con ellos aprendió a manejar las telas, las técnicas de bordados y los cortes.El diseñador se guía mediante sus retos personales; en aquel tiempo era común que los jóvenes quisieran buscar una mejor vida en Estados Unidos, sin embargo él tenía la convicción de montar su negocio. Regresó a Durango, su ciudad natal, y abrió su propio taller donde se dio a conocer con diseños de vestidos de noche.Con el tiempo se especializó en vestidos de novia, que son su fuerte y los diseños favoritos del público.El duranguense también trabaja en certámenes de belleza; en el 2014 vistió a Marleth Pinedo, la fresnillense que representó a Zacatecas en Nuestra Belleza México. Asimismo confecciona los vestidos de las reinas de distintas ferias nacionales.El diseñador ha colaborado con un gran número de estrellas de la televisión, entre las que destacan Victoria Ruffo, Ana Serradilla, Maribel Guardia, Tongolele, María Victoria, y últimamente trabaja con la socialité del país, las nietas de expresidentes de México.Alberto, durante casi una década, realizó los vestidos para la corte real de la Feria Nacional de la Plata. Sus diseños son recordados por la población, ya que no se han vuelto a ver vestidos de esta naturaleza; Alberto se entrega en cuerpo y alma a la confección, los detalles son puestos a mano y los diseños únicos.El diseñador está en constante preparación para no estancarse; busca que cada diseño innove; invierte mucho tiempo y dinero para la confección de los vestidos, en ocasiones se necesitan jornadas intensas de más de 20 horas, además utiliza telas nacionales e internacionales para que cada diseño sea especial e irrepetible.Alberto es un apasionado de su trabajo, gracias a la disciplina con la que labora es que se ha posicionado en el lugar en el que está, por lo que invita a los jóvenes que se quieren dedicar al diseño de modas que lo intenten “es un grandioso trabajo y gracias a él tuve la oportunidad de darle la vuelta al mundo y de conocer a personas que nunca creí hacerlo”. Agregar a favoritos personajes

diseñador

alberto ramírez

nuestra belleza