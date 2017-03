Alcalde concluye mandato y se lleva vehículos del Ayuntamiento Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



De acuerdo con el edil priista, al término de la administración del perredista, éste se llevó y ya no regresó varias camionetas propiedad del municipio.



Las unidades reclamadas son una camioneta Nissan Altima 2007, una Pick - up Toyota Tundra 2007, una Pick up Chevrolet Silverado 2006, una Pick up Ford F150 cabina y media 2004, además de un Tractor Craftman.



Este parque vehicular, se explicó, fue comprado por el ayuntamiento para al Servicio de Administración y enajenación de Bienes en los años 2013, 2014, y 2015, para que quedará al servicio del municipio de lo que afirmó existen constancias de compra de esta dependencia federal, pero no existe evidencia del registro de las unidades en el parque vehicular del ayuntamiento.



Los hechos quedaron inscritos en la Carpeta de Investigación número 02-2017-044.



elpais@imagenzac.com.mx Por los delitos de robo, abuso de confianza y peculado, el presidente municipal de Almoloya, Víctor Manuel Hernández Paredes, denunció ante el Ministerio Público de Apan a su antecesor, el ex alcalde Gerardo López Ramírez, quien presuntamente se llevó unidades vehiculares propiedad del Ayuntamiento, en el estado de Hidalgo.De acuerdo con el edil priista, al término de la administración del perredista, éste se llevó y ya no regresó varias camionetas propiedad del municipio.Las unidades reclamadas son una camioneta Nissan Altima 2007, una Pick - up Toyota Tundra 2007, una Pick up Chevrolet Silverado 2006, una Pick up Ford F150 cabina y media 2004, además de un Tractor Craftman.Este parque vehicular, se explicó, fue comprado por el ayuntamiento para al Servicio de Administración y enajenación de Bienes en los años 2013, 2014, y 2015, para que quedará al servicio del municipio de lo que afirmó existen constancias de compra de esta dependencia federal, pero no existe evidencia del registro de las unidades en el parque vehicular del ayuntamiento.Los hechos quedaron inscritos en la Carpeta de Investigación número 02-2017-044. Agregar a favoritos alcalde

hidalgo

robo

pri