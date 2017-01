Alcalde Pérez, libre; los afectados se recuperan, pero temen por su seguridad Redacción

Compartir: Liga Compartir: El exdirector de Seguridad Pública, Víctor Hugo Alcalde Pérez, continúa en libertad. (Archivo) Víctor Hugo Alcalde Pérez, quien hirió con su arma de cargo a cuatro jóvenes, continúa en libertad y los afectados, así como sus familiares, temen por su seguridad.



En una entrevista con Imagen, pidieron se omitan sus datos personales, pero narraron la historia de los hechos que aún tiene postrados a dos de ellos en el Hospital y dos más están incapacitados debido a las lesiones que dejaron las balas que les impiden trabajar.



Narran que la discusión surgió porque en el estacionamiento de la zona de tolerancia, al abrir la camioneta rozaron con una de las puertas el vehículo propiedad del municipio, que traía Alcalde Pérez y los amenazó con el arma.



Los afectados fueron alcanzados por él, quien en el el intento de alcanzarles dañó el carro blanco y al tenerlos frente retomó la discusión con el arma en la mano, lo que los jóvenes trataron de protegerse, pero al ver que le disparaban a quemarropa al conductor acudieron en su ayudarlo.



En ese momento Alcalde Pérez les disparó, dos de ellos recibieron impactos en las piernas, uno más tomó el volente y recibió cuatro disparos, tres en piernas y uno en el brazo ya que el ex director de seguridad le trato de disparar en la cabeza y se cubrió con el brazo que le quedó destrozado.



Sin recursos

También se informó que no tienen el recurso suficiente para cubrir los gastos, pues dos de los afectados tiene familia y en su mayoría son empleados y trabajadores en construcción y depende de este ingreso para su sustento.



Las únicas autoridades que se acercaron a ellos, hasta el momento fueron policías ministeriales y el Ejército, que realizan las investigaciones, pero no tienen apoyo y están desorientados.



​No saben cómo actuar o dónde pedir ayuda, para que se haga justicia, pues saben que Alcalde Pérez está libre.



jerez

víctor hugo alcalde pérez

agresión