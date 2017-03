Alcaldesas hablan de los obstáculos que enfrentaron Karla Padilla

En el panel estuvieron presentes Judit Guerrero, presidenta municipal de Zacatecas, Himelda Mauricio Esparza, de Villa González Ortega y Carolina Blanco, alcaldesa de Monte Escobedo.



Judit Guerrero, presidenta de la capital, con 35 años de quehacer público, aseguró que aún existe una percepción sobre que a las mujeres les cuesta más hacer ciertas cosas que años hombres, además que son sujetas de escrutinio.



Desde el ámbito personal, Guerrero López compartió que por las condiciones sociales en las que empezó su carrera, se negó la posibilidad de tener una familia para avanzar en la vida política que le daría la oportunidad de gestionar a favor de sectores vulnerables.



Carolina Blanco, edil de Monte Escobedo, refirió​ que uno de sus principales obstáculos fue la orientación política y social de su marido, quién hasta la fecha no comprende las atribuciones de su cargo.



Compartió que en su perspectiva, las mujeres que aspiran a un cargo de elección popular deben esforzarse al doble que los hombres, además de sacrificar gran parte de su vida personal para beneficiar a los habitantes de su municipio.



De Villa González Ortega, Himelda Mauricio se dijo víctima de violencia política desde el 2001, cuando resultó electa en los comicios y se le quitó el triunfo en los tribunales.



Con el encargo actual, ha sido alcaldesa de su cabecera en dos ocasiones en las que sufrió de guerra negra y malas críticas por su condición de mujer.



“Son los actores políticos los que no nos quieren”, dijo, y precisó que a base de comunicación, ha logrado balancear su vida personal con el encargo público.



Previo al evento, se presentó el libro La Violencia Política Contra las Mujeres con un diagnóstico del 2016, a cargo de la consejera Adelaida Ávalos Acosta, consejera presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ).



“Una cosa es la violencia contra las mujeres y otra la violencia política por razón de género”, precisó la funcionaria al opinar sobre el tema.



