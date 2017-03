Alegan restricciones a contenido con temas gay en Youtube AP

Varios usuarios se quejaron en Twitter de que sus videos estaban siendo categorizados como "restringidos" sin razón aparente. Algunos de los videos son de personas que declaran su orientación sexual públicamente por primera vez, una boda de lesbianas y un video de la celebridad de YouTube Tyler Oakley titulada, 8 Black LGBTQ+ Trailblazers Who Inspire Me.



La designación "restringido" permite que padres, escuelas y bibliotecas filtren el contenido que no es apropiado para usuarios menores de 18 años. Cuando se activa la restricción, los videos son inaccesibles. YouTube dice que es "una opción optima usada por una cantidad muy pequeña de usuarios".



No está claro si los tipos de videos en cuestión están siendo categorizados como "restringidos" por primera vez, o si esto es una política vigente desde hace mucho tiempo que solo ahora está llamando la atención.



Las quejas dieron pie al hashtag #YouTubeIsOverParty durante el fin de semana. Una persona incluso hizo un video para expresar su queja.



YouTube dijo en un tuit el domingo que los videos LGTBQ no son filtrados automáticamente, aunque algunos que hablan sobre "temas más delicados" podrían ser restringidos. Pero la empresa, perteneciente a Google, no especificó a qué se refería con "temas más delicados".



En un comunicado enviado por mensaje electrónico, YouTube dijo que "podría ser que algunos videos que hablan sobre salud, política y sexualidad no estén apareciéndoles a usuarios e instituciones que escogen usar esta opción". En el caso de asuntos LGTBQ, que por definición están entrelazados con salud, política y sexualidad, puede ser difícil filtrar lo que es y no es apropiado.



redes sociales

comunidad lgbti

restricciones