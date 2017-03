Alejandra Barrales notifica que regresa al Senado Excélsior

Les comparto que me reincorporo al GPPRD en el Senado para contribuir a la unidad, y mantendré mi compromiso al frente del @PRDMexico pic.twitter.com/PyKJLNVxm8 — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 23 de marzo de 2017



CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, notificó al presidente del Senado, Pablo Escudero, que regresa a su labor como legisladora federal a partir del 22 de marzo.La misiva, entregada la noche del 22 de marzo pasado, dice "con fundamento en el numeral 2 del artículo 14 del Reglamento del Senado de la República, me permito informarle mi reincorporación al ejercicio del cargo de senadora de la República a partir del 22 de marzo de 2017.Lo anterior, para efectos de que se tome la nota correspondiente, se notifique a mi suplente y se haga del conocimiento del pleno en la sesión ordinaria del jueves 23 de marzo del 2017", y firma Alejandra Barrales.La suplente de Alejandra Barrales es Martha Tagle, senadora militante del Movimiento Ciudadano, que no trabaja con el grupo parlamentario del PRD.De acuerdo con el estatuto del PRD, en su artículo 109, "no se podrán desempeñar de manera simultanea dos cargos ejecutivos dentro del partido en ningún ámbito". En el artículo 110 añade que "los integrantes de las mesas directivas de los consejos del partido no podrán ser miembros simultáneamente de las correspondientes direcciones, pero quien ocupe el cargo de presidente del Consejo asistirá a las reuniones del Comité Ejecutivo respectivo con derecho de voz".Y en el artículo 111 "no podrán ocupar la presidencia, ni la secretaría general, ni ser parte del Comité Ejecutivo Nacional o Comité Estatal o Municipal aquellas personas que tengan un cargo de elección popular o en mandos superiores de la administración pública, salvo que soliciten la licencia respectiva".

