Alejandro Tello necesita reorientar su gobierno 

Y a corto y mediano plazo, los nubarrones en el estado y en el país exigen una acción de gobierno mucha más eficiente, con mayor planeación y con metas bien claras.

Aquí en el estado es evidente que los empresarios consideran a este gobierno como un gobierno poco amigo, lo cual oscurece mucho el horizonte de nuevas inversiones; es evidente desde hace años, la necesidad de resolver el boquete educativo y, lo más necesario, darle al Estado un rumbo que lo saque de la postración que arrastra desde hace décadas y que hoy lo tiene como uno de las entidades más pobres del país, solo delante de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala.

En el país, 2017 será un año de menor crecimiento, cuando mucho 1.7 o 1.8%; de mayor inflación, de cuando menos 5% y de mucha incertidumbre por las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

En un clima nacional tan complicado, la economía de Zacatecas corre el peligro de entrar en recesión; es decir, hacer más chica en lugar de crecer, lo cual supone que se perderían más empleos de los que se crean, que el consumo se deprime y que, en general, la población se empobrece aún más.

En tales circunstancias, la obligación del gobierno es tomar medidas contracíclicas que, como su nombre lo indica, hagan frente a ciclos donde las dificultades amenazan las oportunidades de la población para mejorar su nivel de vida.

Alejandro Tello necesita tomar todas las decisiones que le permitan reorientar su gobierno para adaptar la estrategia a las nuevas circunstancias: hacer cambios en el gabinete, adoptar estrategias concretas a corto y mediano plazo, reencontrar la relación con los empresarios.

Lo único que no puede hacer es no hacer nada.

