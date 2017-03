Alemania aprueba anular antiguas condenas por homosexualidad AP

La medida contempla compensaciones de 3.000 euros (3.230 dólares) por cada condena y 1.500 euros más por cada año en prisión.



Unos 50.000 hombres fueron condenados entre 1949 y 1969 bajo el llamado Párrafo 175 que prohibía las relaciones sexuales entre hombres. La legislación fue aprobada en el siglo XIX, endurecida durante el gobierno nazi y aplicada en esta última versión por Alemania Occidental.



La homosexualidad fue despenalizada en 1969, pero la norma no se retiró por completo hasta 1994.



La ley aprobada por el gobierno de Angela Merkel tendrá que ser ratificada por el parlamento.



"La rehabilitación de los hombres que terminaron en los tribunales únicamente por su homosexualidad lleva mucha demora", dijo el ministro de Justicia, Heiko Maas. "Fueron perseguidos, castigados y excluidos por el estado alemán solo porque amaban a otros hombres, por su identidad sexual".



"La fuerza de un estado de derecho se refleja en tener la fortaleza para corregir sus propios errores", agregó. "No tenemos el derecho sino la obligación de actuar".



En 2000, el parlamento alemán aprobó una resolución lamentando que el Párrafo 175 siguiese en vigor tras la guerra. Dos años después, anuló las condenas impuestas por el gobierno nazi a los hombres homosexuales, pero no las decretadas tras el conflicto.



La Federación de Gays y Lesbianas de Alemania celebró "el hecho de que, tras largas décadas de ignorancia, se están extrayendo las consecuencias legales de las graves violaciones de los derechos humanos que fueron cometidas contra las personas homosexuales por el estado democrático", manifestó el portavoz del colectivo, Helmut Metzner.



La restauración legal será automática y no necesitará necesario presentar una solicitud, aunque sí habrá que recurrir a la fiscalía si se desea un certificado formal.



La norma solo excluye a los varones condenados por actividades homosexuales con niños o por el uso de violencia o amenazas. Se aplicará además a los condenados en la Alemania Oriental, que tenía una versión más tibia del Párrafo 175 y despenalizó la homosexualidad en 1968. Se cree que unos 4.300 hombres fueron condenados por este motive allí.



