Alemania: Detenido por embestir auto contra multitud

El individuo, un estudiante alemán de 35 años que vive en esa ciudad, es penalmente responsable del hecho, dijo en un comunicado la fiscalía.



No hay evidencia de que se trató de un ataque terrorista, aclararon, pero dijeron no saber el motivo exacto.



Tres personas resultaron heridas en el suceso ocurrido el sábado, y una murió después. El individuo salió del vehículo alquilado empuñando un cuchillo pero fue baleado en el abdomen por la policía.



El sospechoso está hospitalizado y no está grave. Hasta ahora no ha colaborado con las interrogaciones.



redaccion@imagenzac.com.mx BERLIN (AP) — Un hombre fue detenido después de embestir su vehículo contra un grupo de peatones en la ciudad alemana de Heidelberg, donde hirió de muerte a un hombre, informaron el domingo las autoridades.

