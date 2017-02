Alemania investiga a posibles espías turcos AP

Las redadas de la mañana en los estados de Renania del Norte-Westfalia y Renania-Palatinado se realizaron para reunir pruebas y no se hicieron detenciones, indicó la fiscalía federal. Los objetivos, que no fueron identificados, son sospechosos de espiar a partidarios del clérigo afincado en Estados Unidos Fethullah Gulen, al que el gobierno turco acusa de orquestar un golpe de Estado fallido el pasado 15 de julio.



Los cuatro hombres investigados estaban afiliados al DITIB, que agrupa a las organizaciones culturales turcas musulmanas en Alemania. La fiscalía declinó dar más detalles. Se cree que entregaban la información recogida al consulado turco en Colonia.



DITIB declinó hacer comentarios en una llamada telefónica y no respondió en un primer momento a un correo electrónico.



Un miembro de la agencia alemana de espionaje interno dijo la semana pasada 13 imanes afiliados al DITIB habían enviado los nombres de supuestos partidarios de Gulen a la Oficina de Asuntos Religiosos del gobierno turco, o Diyanet. La organización alemana dijo entonces que no estaba implicada en el envío de información y que Diyanet supervisaba directamente a los imanes.



El gobierno espera que "DITIB responda de forma rápida y completa a las acusaciones", indicó tras las redadas el ministro de Justicia, Heiko Maas.



"Cualquiera que utilice el islam como tapadera no puede buscar (protección) en la libertad religiosa", dijo. "Si se confirma la sospecha de que algunos imanes de DITIB estaban espiando, la organización debe verse, al menos en partes, como un largo brazo del gobierno turco".



Un legislador austriaco advirtió esta semana de que las delegaciones diplomáticas turcas en todo el mundo estaban reuniendo datos para intentar socavar organizaciones leales a Gulen, que ha negado estar implicado en la trama golpista.



Peter Pilz, parlamentario de los Verdes, dijo que documentos internos de la embajada turca en Viena y el consulado turco en Salzburgo indicaban que ATIB, el equivalente austriaco a DITIB, enviaba informes sobre organizaciones respaldadas por Gulen y el contenido se reenviaba después a Ankara.



Pilz habló de una "red global de espionaje" y señaló que su equipo trabajaba en la publicación de documentos similares de otros 30 países en Europa, África y Asia.



El asunto surgió durante la visita a Ankara de la canciller alemana, Angela Merkel, a principios de febrero. "No debe surgir confusión aquí", dijo Merkel.



"Si tenemos problemas, por ejemplo con el movimiento de Gulen, y Turquía tiene información sobre ello, entonces nuestras autoridades de seguridad deben hablarlo entre sí", dijo tras reunirse con el primer ministro, Binali Yildirim.



Merkel recalcó que quiere que las personas de origen turco que viven en Alemania "puedan tener acceso a sus imanes. De modo que la confusión o esta sensación de que la gente aquí está siendo observada o espiada debe despejarse desde el principio".



redaccion@imagenzac.com.mx

