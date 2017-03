Alemania y Turquía contienden por sede de Euro 2024 AP

LONDRES, INGLATERRA/AP.- La contienda por la sede del Campeonato Europeo 2024 ha quedado reducida a Alemania y Turquía tras la decisión de los países nórdicos de desistir de una oferta conjunta.El viernes vence el plazo para la presentación formal de postulaciones, y el comité ejecutivo de la UEFA adjudicará la sede en septiembre de 2018.El grupo nórdico de federaciones de fútbol de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia estudiaba presentar una oferta. Pero el presidente de la federación sueca, Karl-Erik Nilsson, dijo a The Associated Press el viernes que habían desistido porque "comprendimos que no tenemos estadios suficientes para pedir Euro 2024".Alemania y Turquía son los únicos países que han presentado ofertas. Turquía intenta por cuarta vez ser la sede.

