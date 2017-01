Alfonso Victoria, nuevo jefe de entrenadores de la selección de TKD Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Tiene experiencia como entrenador en las categorías juveniles y fue parte del equipo de entrenadores que estuvo en los Juegos de Río 2016



Victoria, ex taekwondoin, tiene experiencia como entrenador en las categorías juveniles y fue parte del equipo de entrenadores que estuvo en los Juegos de Río 2016 al mando del coreano Young In Bang. El primer paso es clasificar a más de cuatro deportistas a Tokio 2020, y que el nivel técnico esté alineado para tener más atletas en la categoría pesada y en mujeres”, afirma Victoria, consciente de que este deporte ha vivido de María Espinoza (medallista en los últimos tres Olímpicos) en los últimos ocho años.

Victoria estuvo en la esquina de Itzel Manjarrez (-49kg) en los Panamericanos de 2015 y en los Olímpicos de 2016. En los primeros su labor fue criticada incluso por el director de Conade, Alfredo Castillo, luego de que la sinaloense fuera remontada y perdiera el oro en los últimos segundos.



Pasado ese trago, Victoria afirma que su prioridad es “alinear y estabilizar a los equipos nacionales” y destaca que en México “el taekwondo es masivo, es muy grande la lista de atletas, no como países que sólo tienen cinco o seis atletas, nosotros tenemos cientos que vienen detrás”



Dice que el taekwondoin mexicano tiene “hambre de triunfo” y su mayor obstáculo es “que somos desorganizados”.





Victoria tendrá como funciones ser entrenador de la selección mayor y gestionará los procesos de las selecciones inferiores para que exista una línea de seguimiento y coordinación.

Tengo maestría en entidades deportivas, siempre he dicho que uno no puede saber todo, pero si conozco las capacidades de cada integrante de mi equipo. Yo tengo el tablero de ajedrez, y sé que movimientos hacer”, promete.

DEFINIDA LISTA PARA EL MUNDIAL



Un grupo de 21 taekwondoínes fueron seleccionados para concentrarse la próxima semana luego de haber obtenido su lugar durante el selectivo nacional que se realizó este fin de semana en Querétaro, y que representa el primer paso para definir a los 16 seleccionados, ocho por rama, que estarán este año en el Campeonato Mundial de la especialidad a celebrarse en Corea del Sur.



La relación dada a conocer por la Federación Mexicana de Taekwondo (Femextkd) incluye a Victoria Heredia (-67 kg), María Espinoza (-73 kg), Fabiola Vidriescas (-73 kg), Briseida Acosta (+73 kg), Ashley Arana (+73 kg), Andres Beceiro (-80 kg), Bryan Salazar (-87 kg), Jannet Alegría (-53 kg), Saúl Gutiérrez (-68 kg), Brandon Plaza (-58 kg), Brenda Costa Rica (-46).



Además de Thomas Ruiz (-80 kg), René Lizárraga (-80 kg), César Rodríguez (-54 kg), Itzel Manjarrrez (-49 kg), Daniela Souza (-49 kg), Fabiola Villegas (-57 kg), Paulina Armería (-57 kg), Melissa Oviedo (-62 kg), Iker Casas (-63 kg) y Rubén Nava (-63 kg).



Por estados, Nuevo León se quedó con la primera posición del primer Campeonato Nacional celebrado en este año.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Alfonso Victoria (1 de febrero de 1985) es el nuevo jefe de entrenadores de la selección mexicana de taekwondo. Asume el mando del deporte que ha dado siete medallas olímpicas al país en los últimos cinco Juegos Olímpicos, llega sin credenciales internacionales y con la preparación académica como máxima fortaleza.Victoria, ex taekwondoin, tiene experiencia como entrenador en las categorías juveniles y fue parte del equipo de entrenadores que estuvo en los Juegos de Río 2016 al mando del coreano Young In Bang.Victoria estuvo en la esquina de Itzel Manjarrez (-49kg) en los Panamericanos de 2015 y en los Olímpicos de 2016. En los primeros su labor fue criticada incluso por el director de Conade, Alfredo Castillo, luego de que la sinaloense fuera remontada y perdiera el oro en los últimos segundos.Pasado ese trago, Victoria afirma que su prioridad es “alinear y estabilizar a los equipos nacionales” y destaca que en México “el taekwondo es masivo, es muy grande la lista de atletas, no como países que sólo tienen cinco o seis atletas, nosotros tenemos cientos que vienen detrás”Dice que el taekwondoin mexicano tiene “hambre de triunfo” y su mayor obstáculo es “que somos desorganizados”.Victoria tendrá como funciones ser entrenador de la selección mayor y gestionará los procesos de las selecciones inferiores para que exista una línea de seguimiento y coordinación.Un grupo de 21 taekwondoínes fueron seleccionados para concentrarse la próxima semana luego de haber obtenido su lugar durante el selectivo nacional que se realizó este fin de semana en Querétaro, y que representa el primer paso para definir a los 16 seleccionados, ocho por rama, que estarán este año en el Campeonato Mundial de la especialidad a celebrarse en Corea del Sur.La relación dada a conocer por la Federación Mexicana de Taekwondo (Femextkd) incluye a Victoria Heredia (-67 kg), María Espinoza (-73 kg), Fabiola Vidriescas (-73 kg), Briseida Acosta (+73 kg), Ashley Arana (+73 kg), Andres Beceiro (-80 kg), Bryan Salazar (-87 kg), Jannet Alegría (-53 kg), Saúl Gutiérrez (-68 kg), Brandon Plaza (-58 kg), Brenda Costa Rica (-46).Además de Thomas Ruiz (-80 kg), René Lizárraga (-80 kg), César Rodríguez (-54 kg), Itzel Manjarrrez (-49 kg), Daniela Souza (-49 kg), Fabiola Villegas (-57 kg), Paulina Armería (-57 kg), Melissa Oviedo (-62 kg), Iker Casas (-63 kg) y Rubén Nava (-63 kg).Por estados, Nuevo León se quedó con la primera posición del primer Campeonato Nacional celebrado en este año. Agregar a favoritos tkd

alfonso victoria

entrenador

selección

deportes