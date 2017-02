Algunos gobernadores de EU rechazan políticas de Trump: Conago Excélsior

Compartir: Liga Compartir: Afirma que norteamericanos rechazan las políticas migratorias de su presidente; Susana Martínez, de Nuevo México; Terry McAuliffe, de Virginia; Scott Walker, de Wisconsin, son algunos de los mandatarios estatales con los que se sostuvo una reunión Los gobernadores de EU no comparten la política de Trump contra México y están a favor de mejorar el TLCAN para beneficio de ambos países”, afirmó.

El titular de la Conago dijo en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, que los mandatarios estadunidenses están preocupados por el impacto negativo en la economía por las políticas de Trump. Los gobernadores de EU con los que me reuní no coinciden con las políticas de Trump; hay preocupación por el impacto negativo a la economía”, mencionó.

El presidente de la Conago agregó que tras su encuentro en EU con dreamers para platicar sobre la Agenda Migrante envió al juez James P. Donahue revisar el caso de Daniel Ramírez, joven arrestado injustficadamente.



Algunos de los gobernadores con los que el mexicano mantuvo reuniones son Susana Martínez, de Nuevo México; Terry McAuliffe, de Virginia; Scott Walker, de Wisconsin, entre otros.



