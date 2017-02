Alianza con Air Liquide aumentaría refinación hasta 15%: Pemex Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



Dijo que se trata de la primera coalición en el sector de la refinación; aclaró que las razones por las que se detienen las labores de las refinerías se debe a que el suministro de hidrogeno, ‘elemento fundamental para’ el proceso, no es suficiente en las plantas de Pemex. Añadió que para elegir a la empresa socia se realizó un meticuloso proceso de selección. Hay cuatro compañías en el mundo que se especializan en el abastecimiento de hidrógeno. Elegimos a la que resultó más barata. Ahorraremos el 30 por ciento de los costos y aumentará la confiabilidad, para que no paremos las plantas y para fabricar más gasolina. Hasta ahora tenemos una planta propia en cada una de las refinerías. Esto tiene algo de sentido”.

Pues, subrayó, la época en las que se construyeron las plantas contaban con condiciones distintas a las actuales; comentó que el área de hidrógeno de Pemex en cada una de sus refinerías ‘ha funcionado más o menos bien; no es una planta grande, pero es fundamental. González Anaya no dijo el precio al que ascendió el contrato’. Porque eso ya no le compete a Pemex, pero si la (empresa francesa fracasa) en su abastecimiento, (la paraestatal) aplicaría sanciones económicas pertinentes. En estos momentos el hidrógeno será destinado para la planta de Tula, Hidalgo, pero entre nuestro plan de negocios está buscar más lianzas en los procesos auxiliares de refinación”.

Además, aclaró que se hacen las diligencias necesarias para seguir empoderando la producción de gasolinas por parte de Pemex; ‘este año será’ un periodo ‘de mantenimiento’ de calidad para las plantas refinadoras, lo que será un factor primordial para cumplir con el objetivo de la organización.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- José Antonio González Anaya, director general de Petróleos Mexicanos(Pemex) sugirió que la alianza que realiza la paraestatal con la empresa francesa Air Liquide —la cual proveería de hidrogeno— permitiría un incremento en la refinación de hasta ‘10 o 15 por ciento’, además de que se ahorraría otro 30 por ciento en gastos ahora superfluos.En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.Dijo que se trata de la primera coalición en el sector de la refinación; aclaró que las razones por las que se detienen las labores de las refinerías se debe a que el suministro de hidrogeno, ‘elemento fundamental para’ el proceso, no es suficiente en las plantas de Pemex. Añadió que para elegir a la empresa socia se realizó un meticuloso proceso de selección.Pues, subrayó, la época en las que se construyeron las plantas contaban con condiciones distintas a las actuales; comentó que el área de hidrógeno de Pemex en cada una de sus refinerías ‘ha funcionado más o menos bien; no es una planta grande, pero es fundamental. González Anaya no dijo el precio al que ascendió el contrato’.Además, aclaró que se hacen las diligencias necesarias para seguir empoderando la producción de gasolinas por parte de Pemex; ‘este año será’ un periodo ‘de mantenimiento’ de calidad para las plantas refinadoras, lo que será un factor primordial para cumplir con el objetivo de la organización. Agregar a favoritos refinería

pemex

alianzas

air liquide