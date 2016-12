Alista España extradición de uno de los Porkys en los próximos días Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El Consejo de Ministros autorizó la entrega del joven a México; autoridades españolas prevén que sea a muy corto plazo. (cuartoscuro)



En una nota informativa, el Ministerio de Justicia de España confirmó la decisión del Consejo de Ministros a propuesta del titular del ramo Rafael Catalá, una vez que el pasado 2 de diciembre la Sala Penal de la Audiencia Nacional confirmara la sentencia a favor de la extradición.



El joven, de 21 años, fue detenido en Madrid el 10 de junio, cuando salía de una residencia universitaria conforme a una orden internacional de detención cursada por las autoridades mexicanas, por presuntos delitos de pederastia por agresión sexual a una menor en enero de 2015 en compañía de otros tres amigos en Veracruz.



El grupo de jóvenes abordó a la menor de edad, Daphne, cuando salía de un bar y la llevaron en el coche de uno de ellos a un domicilio, donde fue sometida a tocamientos y fue forzada sexualmente.



Tras pasar unos meses en prisión preventiva en la cárcel madrileña de Soto del Real, el 26 de octubre se celebró la comparecencia de Cruz Alonso ante los magistrados que revisaron la solicitud de extradición.



En esa vista oral, el acusado negó los hechos sobre el abuso sexual a una menor en Veracruz, y leyó un texto en medio del llanto al asegurar que la historia son “mentiras de las que no hay pruebas”.



El 28 de octubre los magistrados avalaron la Extradición, al considerar que los argumentos del acusado no tenían ningunan credibilidad.



La defensa de procesado argumentó que no podía ser extraditado, ya que posee también la ciudadanía española, pero los magistrados desestimaron los alegatos del abogado sobre la inseguridad a su integridad que puede sufrir Cruz en las prisiones de México.



En su sentencia del 28 de octubre, los magistrados avalaron la entrega a México al considerar que “no tiene ninguna credibilidad” lo argumentado por el acusado, y desecharon los alegatos de la defensa.



Los magistrados consideraron que el sistema penitenciario mexicano puede garantizar la seguridad del acusado, y que la campaña mediática denunciada por el abogado “no es una condicionante en la labor de los jueces mexicanos y de España”.



La defensa de Cruz Alonso impugnó la sentencia, y fue el 2 de diciembre cuando el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la sentencia y avaló los argumentos expuestos el 28 de octubre por los magistrados que inicialmente revisaron el caso.



Con la decisión del Consejo de Ministros, se cumple el último de los trámites para proceder a la extradición, que a partir de ahora está sujeta a procedimientos administrativos entre los ministerios de Justicia, Asuntos Exteriores e Interior para hacer efectiva la entrega a México en fecha por definir en un corto plazo.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de España aprobó la extradición a México de Diego Gabriel Cruz Alonso, uno de los Porkys de Veracruz, acusado de delitos de pederastia, y cuya entrega se realizará en los próximos días.En una nota informativa, el Ministerio de Justicia de España confirmó la decisión del Consejo de Ministros a propuesta del titular del ramo Rafael Catalá, una vez que el pasado 2 de diciembre la Sala Penal de la Audiencia Nacional confirmara la sentencia a favor de la extradición.El joven, de 21 años, fue detenido en Madrid el 10 de junio, cuando salía de una residencia universitaria conforme a una orden internacional de detención cursada por las autoridades mexicanas, por presuntos delitos de pederastia por agresión sexual a una menor en enero de 2015 en compañía de otros tres amigos en Veracruz.El grupo de jóvenes abordó a la menor de edad, Daphne, cuando salía de un bar y la llevaron en el coche de uno de ellos a un domicilio, donde fue sometida a tocamientos y fue forzada sexualmente.Tras pasar unos meses en prisión preventiva en la cárcel madrileña de Soto del Real, el 26 de octubre se celebró la comparecencia de Cruz Alonso ante los magistrados que revisaron la solicitud de extradición.En esa vista oral, el acusado negó los hechos sobre el abuso sexual a una menor en Veracruz, y leyó un texto en medio del llanto al asegurar que la historia son “mentiras de las que no hay pruebas”.El 28 de octubre los magistrados avalaron la Extradición, al considerar que los argumentos del acusado no tenían ningunan credibilidad.La defensa de procesado argumentó que no podía ser extraditado, ya que posee también la ciudadanía española, pero los magistrados desestimaron los alegatos del abogado sobre la inseguridad a su integridad que puede sufrir Cruz en las prisiones de México.En su sentencia del 28 de octubre, los magistrados avalaron la entrega a México al considerar que “no tiene ninguna credibilidad” lo argumentado por el acusado, y desecharon los alegatos de la defensa.Los magistrados consideraron que el sistema penitenciario mexicano puede garantizar la seguridad del acusado, y que la campaña mediática denunciada por el abogado “no es una condicionante en la labor de los jueces mexicanos y de España”.La defensa de Cruz Alonso impugnó la sentencia, y fue el 2 de diciembre cuando el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó la sentencia y avaló los argumentos expuestos el 28 de octubre por los magistrados que inicialmente revisaron el caso.Con la decisión del Consejo de Ministros, se cumple el último de los trámites para proceder a la extradición, que a partir de ahora está sujeta a procedimientos administrativos entre los ministerios de Justicia, Asuntos Exteriores e Interior para hacer efectiva la entrega a México en fecha por definir en un corto plazo. Agregar a favoritos españa

extradición

los porkys

veracruz