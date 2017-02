Almeyda pide a sus jugadores futbol y no violencia Excélsior

Son partidos que marcan, es un partido que hay que dejar todo. Más que nada les pido que lo disfruten. Deseo que mi equipo vaya a jugar al futbol y no a pelear”, dijo el timonel.



Con respecto a lo que pasará en la cancha, el argentino considera que será un buen espectáculo el duelo ante los rojinegros porque ambos equipos presionan.



Almeyda tiene claro el objetivo de ir por la victoria en el Estadio Jalisco, un inmueble que marcó historia para los rojiblancos, donde ya le han ganado a su rival. “Queremos ir a ganar porque es un clásico, pero no por nada especial. Si ellos están invictos, lo merecen, es un desafío más. Vamos a jugar no pensando en eso”, indicó.

El estratega elogió la labor de José Guadalupe Cruz porque le ha cambiado la cara al Atlas, que cuenta con buenos jugadores.

“Respeto un montón a su entrenador por su sistema de juego, valoro mucho su estilo, cambió al Atlas desde que llegó. El partido pasado fue de ida y vuelta. Hay que cuidarse siempre porque tiene buenos jugadores, atacantes, buena técnica, laterales muy rápidos, su lateral derecho muy rápido”, consideró.



