Alto costo para México si optamos por dejar el TLC: Videgaray

Antes de partir hacia Washington, donde junto con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, participará en una reunión de alto nivel con funcionarios del gabinete del presidente de Estados Unidos, enfatizó que la postura del gobierno mexicano en la renegociación del TLCAN será la de ganar-ganar y no asumir como única agenda las propuestas de Trump. Somos un país soberano y nada habrá de estar por encima del interés de México y de los mexicanos, cualquier acuerdo que se proponga y que lastime o vulnere el interés económico o social de México, y que lastime la dignidad de la nación serán inaceptables” refirió.

Subrayó que en un tema sensible en el cual México sí recurriría a organismos internacionales en caso de ser necesario es el referente a que el gobierno norteamericano opte por una repatriación masiva de mexicanos indocumentados en Estados Unidos.



Indicó que este tema debe existir acuerdo entre ambos países para que sea ordenado y en el marco de los Derechos Humanos, y comentó que por ejemplo durante los ocho años del gobierno de Barack Obama fueron repatriados 3 millones de personas de forma coordinada.



El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray dijo que México está en espera de que el Gobierno de Estados Unidos otorgue el beneplácito al nuevo embajador mexicano en Washington, Gerónimo Gutiérrez.



Con información de Notimex.



