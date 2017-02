Alumno colombiano, fuera de la UAZ por "irresponsable" Redacción

El posgrado emitió un comunicado para responder a las acusaciones de discriminación por parte del estudiante colombiano, debido a cuestiones de género. Las autoridades de la Maestría en Ciencias Sociales recordaron que por las aulas han pasado estudiantes de diversos orígenes, razas, religiones, orientaciones a su persona.

El académico Rubén Ibarra emitió un documento donde explica las razones que llevaron al cuerpo docente a determinar que Jiménez Sáenz ya no estuviera en la unidad.

En un documento dirigido al vicecónsul de Colombia en Guadalajara, Juan Diego Pérez Matos, expuso que el alumno hizo compromisos académicos que no cumplió, “además de las inasistencias e irresponsabilidad observada con los horarios de entrada a los seminarios”.

Las clases en la maestría comenzaron el 23 de enero y el límite para reinscribirse era el 27 de enero. Sin embargo, Jiménez Sáenz se presentó hasta el 2 de febrero “sin entregar el formato de solicitud de reincripción”. Se mencionó que además el chico tuvo problemas por su conducta irrespetuosa y nunca presentó justificantes de sus ausencias y al no tenerlo ya en la institución no se viola ninguna norma.



Juancamino Andrés Felipe Jiménez Sáenz, quien tenía una beca Conacyt para el posgrado en Ciencias Sociales de la UAZ, ya no está en la institución debido a su irresponsabilidad y a que realizaba sus pagos de matrícula fuera de tiempo.

