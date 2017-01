Alumno de secundaria amaga en Facebook con tiroteo Excélsior

Padres de familia alertan sobre la supuesta amenaza, ubican al menor y contactan a sus padres; mamá del chico ofrece disculpas y asegura que su hijo no tiene armas ¿Qué tal si yo también lo hago? ¿Valdrá la pena? Lo haré en la escuela secundaria…", escribió el estudiante, quien acompañó su publicación de una foto con un arma corta, balas y un cargador abastecido, precisó la agencia Quadratín Guerrero.

Al conocer el mensaje, padres de familia contactaron a la mamá del menor, quien resguardó a su hijo, detalló el director de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Juan Fernando Ortiz Villa.



Las autoridades abrieron una investigación para saber el origen de la imageny si realmente existe un arma, dónde se encuentra y cómo llegó al adolescente.



Por su parte, “el alcalde de Petatlán, Arturo Gómez Pérez indicó que se le brindará apoyo psicológico”. MAMÁ OFRECE DISCULPAS Luego de darse a conocer la supuesta amenaza, la mamá del chico ofreció disculpas y aseguró que su hijo no tenía ningún arma en su poder, además de solicitar que le dieran oportunidad de enmendar su error.



Por lo que publicó en el espacio del menor: Buenas noches padres de familia y a todos los contactos. Soy la mamá de este niño, lamentablemente me acabo de enterar de este suceso que ha llegado a un extremo de alarma; primero, quiero disculparme por la conducta de mi hijo que sin pensarlo y sin medir las consecuencias de sus actos, publicó que arremedando de otras publicaciones lo hizo aceptar un reto de otros compañeros. Llegó a la situación de que hasta corra peligro su vida; con las manos en el corazón les ofrezco mil disculpas y que le permitan enmendar su error, asegurándoles, les aseguro que no tienen ningún arma”.



