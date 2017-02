Amar con amplitud como Dios nos ama Fernando Mario Chávez Ruvalcaba

Hoy ahondamos en las enseñanzas del domingo anterior con el tema de nuestra homilía presente: “Amar con amplitud, amar como Dios nos ama”.



Adentrémonos, pues, en el cuerpo doctrinal de esta homilía, el cual es eminentemente práctico y comprometedor en nuestras vidas de cristianos, pidiéndole a Dios, nos ilumine y disponga nuestros corazones y voluntades para captar la fuerza de la nueva ley de Cristo y la cumplamos en orden a nuestra santificación personal y comunitaria y que nos debe distinguir como verdaderos y auténticos seguidores suyos y partícipes de su Reino de amor. Sean santos, porque yo, el Señor, soy santo La primera lectura del libro Levítico, nos pide con el imperio de la voluntad divina, que seamos santos como él lo es: “No odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengues y guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor”.



Si entendemos con la luz de la gracia divina este mandato del Antiguo Testamento para ponerlo en práctica, estaremos entonces en la mejor disposición, para penetrar más hondo en las exigencias de la ley nueva de Jesucristo en el Nuevo Testamento, para asumirlas.



Del salmo interleccional 102, recogemos las siguientes palabras: “El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona tus pecados y cura tus enfermedades; él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. Él es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar.



No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros, nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama”. La amplitud de la ley de Cristo por el amor sin fronteras El evangelio que acabamos de proclamar, nos descubre la amplitud de la ley de Cristo por el amor sin límites. Estamos en la apertura de este amor, del cual ni ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios por Cristo tiene reservado para sus hijos que estamos llamados a amarle y con este amor, amar a los hermanos sin restricciones, ni cálculos mezquinos, propios del hombre egoísta y pecador.



En el evangelio de San Mateo, Cristo precisa dos aspectos que deben caracterizar su ley nueva consistente en el amor a Dios y a los semejantes.



Primero, en labios de Jesús hemos escuchado: “Han oído que se dijo: Ojo por ojo, diente por diente”. Jesús hace referencia a la ley del talión, que es una antiquísima pena consistente en hacer sufrir al delincuente, el mismo daño que él había causado a la víctima. Era una forma de venganza metódica, implacable, y sin misericordia. Ante esa ley tan estrecha y vengativa, Cristo opone su ley nueva: “Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo” y utiliza comparaciones muy precisas que desaprueban la ley del talión, afirmando: “Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda; al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil.



Al que te pide, dale; y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalada”. He aquí, con estas comparaciones entendidas como analogías de enseñanza evangélica, lo que Cristo nos pide y con la ayuda de su gracia y no únicamente con los criterios egoístas y mezquinos del cálculo humano.



Segundo: Jesús hace nueva referencia a una ley de comportamiento que se debe superar con su nueva ley: “Han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo: Amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos”… Los mártires nos enseñan a vivir esta ley.



¡Qué difícil es para cualquier hombre o mujer, entender y vivir estas exigencias de la ley nueva de Cristo como plenitud de amor sin fronteras y con una total generosidad, devolviendo siempre bien por mal y perdonado siempre a los enemigos y perseguidores. Solamente con el poder divino y con su gracia, los cristianos auténticos estamos llamados a cumplir estas exigencias con el amor al mismo Dios y a nuestros prójimos!... Conclusión Escuchemos palabras de Jesús que rubrican nuestra homilía:



“Porque, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan sólo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario?¿No hacen eso mismo los paganos? USTEDES, PUES, SEAN PERFECTOS, COMO SU PADRE CELESTIAL ES PERFECTO”.



Esta exigencia del Reino de los Cielos, solamente se puede entender, asimilar y vivir, dejando que el mismo Dios actúe en nuestras almas y corazones. Es el amor divino en cada uno de nosotros y en todos; es el horizonte inabarcable hecho posible con la encarnación de Jesucristo, quien nos habilita con la gracia del Espíritu Santo, para responderle con nuestra libertad y adoración, es decir con la total entrega de nuestro ser asumido con su amor inmortal y perfecto.

*Obispo emérito de Zacatecas



