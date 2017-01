Amazon respalda demanda contra medidas migratorias de Trump AP

Abogados de la empresa han preparado "una declaración de apoyo" a la demanda, escribió Bezos en un memorando interno para empleados de la compañía, según el diario The Washington Post (http://wapo.st/2jQBdx0 ), que es propiedad de Bezos.



La carta establece que los abogados de Amazon "están estudiando otras opciones legales también", según la versión.



Otras empresas de tecnología con sedes en el estado, como Microsoft y Expedia, han expresado su respaldo a la demanda.



La demanda, presentada el lunes, denuncia que las restricciones a la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana está perjudicando la economía del estado de Washington y sus compañías.



Amazon no respondió de inmediato el martes a pedidos de que haga comentarios.



