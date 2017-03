Amenaza festival SXSW a sus artistas con deportaciones Excélsior

El apartado revela que en caso de que los artistas realicen disturbios, su presentación puede ser cancelada, así como su hospedaje.



"Después de releer este contrato que me envió SXSW he cedido cancelar la actuación de Told Slant en el festival", publicó Felix Walworth, de la banda Told Slant.



El directivo quiso aclarar que la violación de la ley de inmigración de Estados Unidos "siempre ha llevado a consecuencias potencialmente graves", por lo que actuar de manera ilegal en otros eventos paralelos al SXSW es motivo de sanción.

Roland Swenson, director y fundador del SXSW, refutó las acusaciones.



No obstante, los medios locales aseguran que esta cláusula no es una nueva adición al contrato de este año, pero que la coyuntura actual generada por las últimas decisiones del presidente estadunidense, Donald Trump, respecto a los inmigrantes ilegales hizo más sensible esta cuestión.



El festival musical se realizará a partir del 13 de marzo en Austin, Texas.







