Amenazan a jueces en la red; secuelas del veto migratorio AP

puedan hacer de los magistrados un objetivo más atractivo.



El juez de distrito James Robart impuso el jueves una orden de suspensión temporal que congeló la aplicación del decreto de Trump. El Presidente no tardó en tuitear que la opinión de “este supuesto juez” era “ridícula” y sería revocada. También tuiteó que el juez era un “conocido simpatizante de progresistas” que “¡acaba de abrir la puerta a terroristas!”.



Robart se convirtió rápidamente en un objetivo en medios sociales. Alguien lo llamó en Twitter “HOMBRE MUERTO QUE CAMINA” y otro en Facebook sugirió que debería ser encarcelado en el centro militar de detención de la Bahía de Guantánamo “donde están retenidos otros enemigos de Estados Unidos”. "Sé que hay un temor entre la judicatura con lo que se está diciendo”, dijo John Muffler, exalguacil de Estados Unidos y que enseña temas de seguridad en el National Judicial College en Reno, Nevada. El experto citó contactos profesionales y correos electrónicos cruzados con jueces.

Los comentarios críticos del Presidente tienen consecuencias, añadió, porque “es fácil empujar a la gente al límite a cruzar la línea una vez que se pone en marcha la retórica”.



Trump arremetió de nuevo el miércoles contra el sistema judicial después de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco apoyara los argumentos a favor de mantener la orden temporal de Robart. Durante un discurso ante fuerzas de seguridad, el mandatario dijo que “los tribunales parecen ser muy políticos” y describió la vista como “una desgracia”.



Al día siguiente, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que Trump “no se arrepiente” de sus críticas a los jueces.



El candidato de Trump al Tribunal Supremo, Neil Gorsuch, describió las críticas del Presidente a los jueces como “decepcionantes y desalentadores”.



SIN NOVEDAD



Las amenazas contra jueces no son algo nuevo. Suelen llegar en forma de emails, llamadas telefónicas, cartas y mensajes en medios sociales, según registros judiciales del Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos, responsable de proteger a los jueces federales. "Las agresiones a jueces no ocurren todos los días, pero las amenazas sí”, explicó Chad Schumcker, presidente del Judicial College. Normalmente las hace “gente perturbada o gente que está muy enfadada”.



"El lenguaje provocador”, señaló, “no mejora la situación y puede poner a los jueces muy nerviosos”.





DUDAS FRENTE A LA POLÍTICA FISCAL



El vicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Stanley Fischer, dijo que había una importante incertidumbre sobre la política fiscal bajo el gobierno de Donald Trump, pero agregó que el banco central sería estricto en el cumplimiento de sus metas de pleno empleo e inflación de 2 por ciento.



En declaraciones en la Cumbre de Economía de Warwick ayer, Fischer también manifestó que cree que la ley Dodd-Frank de regulación financiera no sería derogada en su conjunto, y que espera que los requisitos de capital para los bancos no sean reducidos significativamente. "Hay una incertidumbre bastante significativa sobre lo que realmente va a suceder, no creo que nadie lo sepa. Decidir la política fiscal es un proceso que involucra al gobierno y al Congreso”, dijo Fischer en respuesta a una pregunta. "En este momento, funcionamos estrictamente de acuerdo a lo que consideramos como nuestra responsabilidad según la ley, que es mantener el pleno empleo y llevar la inflación a 2 por ciento”.

Fischer agregó: “No creo que (la ley) Dodd-Frank en conjunto se vaya a derogar, pero puede haber algunos ajustes de la misma”. "Recortar significativamente los requisitos de capital reduciría la seguridad del sistema (financiero). Realmente espero que no suceda”, expresó.

La regulación Dodd-Frank se aprobó en 2010 después de la crisis financiera de 2008-2009, e incluyó una norma que exige que los bancos mantengan mayores niveles de capital.



Los comentarios de Fischer se produjeron un día después de que el gobernador de la Fed Daniel Tarullo renunciara al banco central, donde ayudó a liderar la regulación financiera.



Trump ordenó la semana pasada revisar las principales reglas bancarias activadas después de la crisis financiera de 2008, atrayendo críticas encendidas por la expectativa de que se acerque una relajación de la regulación bancaria.



